Terug naar de natuur: de duiksport verdiepen voor vrouwen

Mariam verdiept de duiksport
Cultuur
Maak kennis met de duikster en ondernemer uit Koeweit die — onderwater — een inclusieve gemeenschap ontwikkelt door vrouwen te leren duiken.
'Terug naar de natuur' is een serie over atleten die de natuur opzochten en daar hun balans vonden.
Net na zonsopgang in Koeweit-Stad, de hoofdstad van Koeweit aan de Arabische Golf, begint Mariam Al Saif haar dag met een meditatiesessie. Ze concentreert zich op haar lichaam en geest op het land, voordat ze de rest van haar dag onder water gaat doorbrengen. Duiken is helemaal gericht op het langzaam aan doen — de tijd nemen, inademen en uitademen. Daarom wil ik daar even bij stilstaan, voordat ik ga duiken, voordat de dag begint", zegt de 27-jarige vrouw.
Tegen negenen is Mariam, de oprichter van het duikexcursiebedrijf MER, bij de jachthaven om 20 tot 30 aspirant-duikers veiligheidsinstructies voor de boot en het programma voor de duik van die dag te geven. Vanwege de geldende coronabeperkingen organiseert ze momenteel vooral trips voor plaatselijke, gecertificeerde duikers en hobbyisten, maar vooral het werken met beginners geeft haar veel plezier en voldoening, zegt ze. "Mensen die me een berichtje sturen of naar mijn trips komen en zeggen 'Ik ben echt bang geweest voor open water, maar nu wil ik mijn certificaat halen', dat motiveert me echt", vertelt ze.
Nog maar twee jaar geleden besloot Mariam in een opwelling zelf haar certificaat te halen toen ze op vakantie in Australië was. "Het proces was veeleisend", herinnert ze zich van de vierdaagse certificatieperiode die bestond uit theorie en oefensessies in het zwembad, gevolgd door een paar dagen duiken. "Maar het schenkt zoveel voldoening wanneer je dan eindelijk je certificaat hebt."
Mariams voorliefde voor water zit in haar DNA. Veel van haar Koeweitse voorouders waren duikers die kostbare parels opdoken om ze te verkopen aan handelaren. "[Zij] konden hun adem vijf minuten inhouden zonder masker en snorkel", zegt ze. "Ik kan tien keer langer dan zij onder water blijven, maar ik voel nog steeds die verbinding. Zij zagen onder water hetzelfde landschap dat ik nu zie."
Tijdens haar duiksportexcursies viel ze helemaal voor de sport, maar had ze niemand met wie ze dat kon delen. Dat bracht haar op nieuwe ideeën. "Ik ontdekte mijn levensdoel in het duiken toen ik besefte dat ik een duikcommunity voor vrouwen kon oprichten", vertelt Mariam. Ze zegde uiteindelijk haar marketingbaan op het gebied van luxe cosmetica op en keek nooit meer achterom. Ondanks de uitdagingen van een sport die vooral door mannen wordt beoefend, heeft zij als eigenaar van haar eigen bedrijf een voortrekkersrol gespeeld voor vrouwelijke duikers en ondernemers in de regio.
"De zee is mijn werk, net zoals voor mijn voorouders. Het onderzeese leven blijft me onmiskenbaar trekken."
"Er zijn maar weinig vrouwen in het Midden-Oosten die duiken", zegt Mariam. "Maar ik voel me gelukkig dat ik ben uitverkoren om een heilige ruimte voor vrouwen 15 meter onder de zeespiegel te creëren. Wereldwijd was in 2018 maar 38 procent van de gecertificeerde duikers een vrouw, een toename met 3,6 procent ten opzichte van 2013, volgens de Professional Association of Diving Instructors (PADI). De afwezigheid van vrouwen in het water leidt tot een tekort aan gear die is afgestemd op het lichaam van de vrouw en een gebrek aan 'community' dat veel vrouwen voelen.
"Het is een door mannen gedomineerde sport. Daar bestaat geen enkele twijfel over", zegt Mariam, die hieraan toevoegt dat het er in haar werk om gaat "die ongelijkheid te overbruggen en duidelijk te maken dat vrouwen evenzeer in deze wereld thuishoren als mannen." Ze hoopt hier verandering in te brengen met Mer en als ambassadeur voor Girls That Scuba, een community voor vrouwen waarmee ze hoopt meer interesse te wekken voor de duiksport onder vrouwen en vrouwen die de sport al beoefenen meer zelfvertrouwen te geven. Ze gebruikt haar platform om meer bewustzijn te creëren van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de duiksport en meer vrouwen uit het Midden-Oosten aan te zetten tot duiken. "Je moet je echt kunnen ontspannen als je wilt leren duiken", zegt ze. "[En] als je een vrouw [als instructeur] hebt, spreekt dat boekdelen."
"Ik ontdekte mijn levensdoel in het duiken toen ik besefte dat ik een duikcommunity voor vrouwen kon oprichten."
De boot komt voor de trip van vandaag aan bij de duiklocatie op een paar kilometer buiten de kust en gaat voor anker. Zittend op de rand van de boot bereiden de gasten zich voor om het diepe water in te gaan. Er hangt een gevoel van opwinding en anticipatie in de lucht terwijl iedereen een wetsuit aantrekt en een masker opdoet dat strak rond de ogen, neus en bovenlip zit. Het masker wordt aangesloten op een mondstuk met regelaar dat de duikers tussen hun tanden klemmen, waardoor ze gedwongen zijn door hun mond te ademen. De regelaar wordt vervolgens aangesloten op de duikfles. Ademen roept bij de meeste duikers de grootste angst op. Om dat te voorkomen legt Mariam gedetailleerd verschillende ademhalingstechnieken uit en beantwoordt ze alle vragen.
"Eenmaal in het water, verdwijnt alle gewicht. Het is meditatief", legt Mariam uit. "Er is geen verschil tussen ons en de rondzwemmende vissen." Terwijl ze de diepten van de Arabische Golf verkennen, ontdekken ze koraalriffen vol kleurrijke vissen en planten. "Je krijgt een heel andere kijk op de kwetsbaarheid van onze oceanen", zegt ze. "We mogen het niet laten gebeuren dat toekomstige generaties door klimaatverandering niet meer van de duiksport kunnen genieten."
"Ik voel me gelukkig dat ik ben uitverkoren om een heilige ruimte voor vrouwen 15 meter onder de zeespiegel te creëren."
Voor Mariam is het bemoedigend te weten dat mensen hun duikervaringen aan haar toevertrouwen en dat zij deel uitmaakt van de verdere groei van de sport. "Duiken kan een heel kwetsbare kant van je naar boven brengen. Alleen al de gedachte dat vrouwen willen meedoen aan mijn trips, vooral omdat ik ze organiseer en zij mij vertrouwen, is een grote eer", zegt ze. "De zee is mijn werk, net zoals dat voor mijn voorouders was. Het onderzeese leven blijft onmiskenbaar trekken."
Tekst: Jiya Pinder
Fotografie: Maha Alasaker en Maryam ALMasha'an
Gerapporteerd: september 2020