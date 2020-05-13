Spreek jezelf op een andere manier toe

Verhoog je grit met jezelf toespreken
Coaching en voeding
Door Nike Training
Hoe je je eigen beste bondgenoot wordt.
Nee, je bent niet de enige: iedereen spreekt zichzelf toe, dat wat je tegen jezelf zegt in je hoofd. Het perfectioneren van wat dat stemmetje zegt, is belangrijk, want "jezelf op de juiste manier toespreken, kan je zelfvertrouwen opbouwen, terwijl je met je jezelf op de verkeerde manier toespreken het tegenoverstelde bereikt", zegt Angela Duckworth, professor aan de Universiteit van Pennsylvania en auteur van De Grit-factor: de kracht van passie en doorzettingsvermogen (Grit: The Power and Passion of Perseverance). Dit is hoe je je grit vergroot door te werken aan hoe je jezelf toespreekt, waardoor je meer kunt geven bij elke challenge.
"Hoge presteerders en lagere presteerders hebben beide voortdurend een interne dialoog – het verschil zit in wat het stemmetje zegt."
Angela Duckworth
Stel je eens voor dat je na een slechte wedstrijd of slechte prestaties jezelf alleen maar negatief zou toespreken, waardoor je in een put vol schaamte, kritiek en zelfverachting terecht komt", zegt ze. Hetzelfde geldt als je op andere manieren niet voldoet aan je eisen, zoals wanneer je een work-out mist of je iets eet waar je spijt van hebt. Als je tegen jezelf blijft zeggen dat je verschrikkelijk bent en je nooit zult slagen, werkt dat niet motiverend om er weer mee te beginnen. Jezelf negatief toespreken laat je je zo slecht voelen over jezelf dat je het niet opnieuw wilt proberen, waardoor je uiteindelijk nog verder van je doelen af komt te staan.
Op basis van haar onderzoek heeft Duckworth een tweedelige strategie gevonden om jezelf positief toe te spreken, waarmee je de draad weer kunt oppakken. Het eerste gedeelte is een bewuste aanvaarding: zonder oordeel of schuld, maar gewoon de imperfectie erkennen – bijvoorbeeld door tegen jezelf te zeggen 'ik ben gisteren door de work-out heen geslapen'. Het tweede deel is zelfcompassie. Bedenk bij deze stap "wat je moeder, beste vriend of iemand die van je houdt zou kunnen zeggen over dit foutje", adviseert Duckworth. Wat ze zeggen, zou 'meelevend, liefdevol, positief en begripvol' zijn, terwijl ze je tegelijkertijd geen vrijbrief geven. Er zou ook een melding bij moeten staan over "wat je ervan kunt leren en hoe je het de volgende keer anders wilt gaan doen. Probeer het dan eens tegen jezelf te zeggen. In de praktijk klinkt dat misschien als: ik ben teleurgesteld dat ik de work-out van gisteren heb overgeslagen, maar het is maar één keer, en ik ben ontzettend goed op weg om mijn doelen te bereiken. Morgen zet ik de wekker 10 minuten eerder, zodat ik, zelfs als ik één keer snooze, tijd heb om mijn work-out te doen. Dat is nou iemand met grit die zich snel weer bijeenpakt en doorgaat.
Zelfs topatleten zoals langeafstandsloper Shalane Flanagan, die de marathon van New York van 2017 won en een zilveren medaille tijdens de Olympische spelen in 2008, spreken zichzelf soms op een negatieve manier toe. Tijdens snoeiharde trainingen, wanneer ze moe is en haar lichaam pijn doet, merkt Flanagan soms dat ze zichzelf negatief toespreekt: "Ik ben niet goed genoeg, ik ben niet getalenteerd genoeg, ik werk niet hard genoeg", geeft ze toe. Maar omdat ze zich ervan bewust is dat ze zichzelf toespreekt, gaan er alarmbellen af en maakt ze een bewuste keuze om dat wat ze in haar hoofd tegen zichzelf zegt, om te zetten.
"Ik zie mijn geest als spier tijdens een training."
Shalane Flanagan
"Het is niet vanzelfsprekend voor mij, maar dat is wanneer ik ervoor kies om optimistisch te zijn", zegt ze. "Ik zeg tegen mezelf; Shalane, dit is het moment waarop je harder gaat werken en de pijn van de training gaat verdragen. Wat de allerbesten onderscheidt, zelfs topatleten, is hun mindset en de psychologie achter hoe ze omgaan met tegenslagen. Ik zie mijn geest als spier tijdens een training."
Het veranderen van hoe je jezelf toespreekt, is geen kwestie van een knop omzetten. Je moet er continu aan werken, waardoor het elke keer wat sneller en natuurlijker wordt. Al snel zul je de kracht van je innerlijke cheerleader inzetten en zien hoe dat je helpt om elke challenge te overwinnen.
We dagen je uit om jezelf op een andere manier toe te spreken, zodat je verder kunt komen. Overweeg deze micro-verandering om een positieve mantra toe te voegen aan je volgende work-out.
Maak er een gewoonte van: Het moeilijkste gedeelte van een work-out is vaak om gewoon op te komen dagen. Dus zeg voordat je aan je NTC work-out begint een positieve mantra hardop om jezelf toe te spreken, zoals 'Ik heb het moeilijkste gedeelte al gehad.' Geef jezelf daarna een mentale high-five, omdat je jezelf hebt gemotiveerd en in jezelf gelooft. Als je het moeilijk hebt tijdens de work-out, zeg de mantra dan opnieuw: 'Ik heb het moeilijkste gedeelte al gehad.' Dit kan helpen om je vertrouwen op te bouwen, door te blijven gaan op dat moment en sterk te eindigen.