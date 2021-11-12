Zes manieren om je schoenen te desinfecteren

Zes methoden om je sneakers te desinfecteren
Productonderhoud
Voorkom dat je sneakers een bron van virussen en bacteriën worden. Volg deze tips om je schoenen makkelijk en veilig te ontsmetten.
Voorraden
- Desinfecterende spray of doekjes
- Waterstofperoxide
- Ontsmettingsalcohol
- Bleekmiddel
- Zuiveringszout
- Azijn
Benodigdheden
- Apparaat voor UV-desinfectie
- Sprayflacon
- Doek
- Borstel
Zelfs als je nog nooit met je schoenen in de hondenpoep hebt getrapt, kunnen onzichtbare bacteriën ongemerkt op je schoenzolen meeliften of nare geurtjes in je schoenen veroorzaken. En als je last hebt van bijvoorbeeld voetschimmel, is het ook belangrijk om je schoenen te desinfecteren om een nieuwe infectie te voorkomen.
Eigenlijk moet iedereen zijn sneakers van tijd tot tijd desinfecteren. Desinfecteren is meer dan schoonmaken, omdat je middelen gebruikt die bacteriën onschadelijk maken. Je kunt je schoenen op verschillende manieren desinfecteren, maar de ene methode is beter dan de andere als het gaat om delicate materialen.
Trek om te beginnen buiten je schoenen uit en gebruik een droge borstel om al het vuil van de buitenkant te verwijderen. Reinig de onderkant van je schoenen met een sopje en laat ze daarna een minuutje drogen. Kies daarna een van de volgende desinfectiemethoden, afhankelijk van wat voor sneakers je hebt en hoe vuil ze zijn.
Methoden om je schoenen te desinfecteren
1.Desinfecterende spray of doekjes
Dit werkt het beste om: virussen te verwijderen
Je kunt de gebruikelijke huishoudspray of -doekjes gebruiken, maar er zijn ook speciale producten voor het desinfecteren van schoenen. Als je doekjes gebruikt, neem dan voor elke schoen een nieuw doekje. Als je de desinfecterende vloeistof via de spray of het doekje op de schoenzolen hebt aangebracht, laat die dan 3 tot 5 minuten erop zitten, of volg de gebruiksaanwijzing van het middel.
Daarnaast kun je antibacteriële spray gebruiken voor de binnenkant van je schoenen. Dit helpt om de groei van schimmels te voorkomen.
Je kunt ook een ontsmettingsmat gebruiken, met een desinfecterende vloeistof om je schoenzolen te reinigen. Zet je schoenen gedurende een minuut (of de tijd die wordt aanbevolen door de fabrikant) in de vloeistof.
2.Waterstofperoxide
Dit werkt het beste om: vlekken te verwijderen
Een oplossing van 3% waterstofperoxide desinfecteert je schoenen en verwijdert bovendien vlekken. Dit middel is ook veilig te gebruiken op een gekleurde zool. Spuit je schoenzolen ermee in en verwijder de oplossing pas na 5 minuten.
Je kunt ook een deel waterstofperoxide mengen met soda (natriumbicarbonaat), zodat je een smeersel krijgt waarmee je het bovenwerk van je sneakers kunt desinfecteren. Breng twee lagen van het smeersel aan en spoel het daarna af, of laat het in de zon drogen en veeg het weg.
3.Schoenen ontsmetten met UV-licht
Dit werkt het beste om: je hele schoen handsfree te reinigen
Ontsmetting van je schoenen op basis van UVC-licht vernietigt 99,9 procent van de bacteriën op de buitenkant van je schoen. SteriShoe-producten, die bacteriën doden die voetschimmel en wratten kunnen veroorzaken, zijn goedgekeurd door de American Podiatric Medical Association.
Hierbij is het niet nodig om te schrobben of te sprayen. Plaats een SteriShoe-lamp in elke schoen, sluit het apparaat aan en wacht 45 minuten tot het automatisch afslaat. Dit is ongetwijfeld de makkelijkste manier om je schoenen te desinfecteren, maar het is ook vrij prijzig.
4.Ontsmettingsalcohol
Dit werkt het beste om: leer, suède of nubuck te desinfecteren
Leer is een stevig maar delicaat materiaal dat op een speciale manier behandeld moet worden. Als het bovenwerk van je sneakers van leer is, gebruik dan ontsmettingsalcohol, want dat is beter voor het leer dan andere middelen, en maakt de meeste bacteriën toch onschadelijk.
Maak een oplossing van drie delen ontsmettingsalcohol en één deel water. Dompel een schone doek in het mengsel en breng de oplossing aan over de hele buitenkant van de schoen. Daarna 15 minuten laten drogen.
5.Bleekmiddel
Dit werkt het beste om: witte canvas sneakers te desinfecteren
Bleekmiddel is sterk desinfecterend, maar heeft een rampzalige uitwerking op gekleurde schoenen. Maar als je sneakers hebt van wit canvas, dan zorgt bleekmiddel gegarandeerd voor een vernieuwde witte uitstraling.
Maak een oplossing van één deel bleekmiddel en vijf delen water. Dompel een schone doek in het mengsel en wrijf de buitenkant van je schoenen ermee in. (De schoenveters kan je eventueel eruit halen en apart desinfecteren). Daarna moet je je schoenen in een droge, goed geventileerde ruimte laten drogen voordat je ze weer aantrekt.
6.Zuiveringszout en azijn
Dit werkt het beste om: de groei van schimmels in je schoenen te voorkomen
Azijn zal niet alle virussen doden, maar het is redelijk effectief tegen de groei van schimmels. Ook zuiveringszout (natriumbicarbonaat) vermindert de activiteit van schimmels en helpt om nare geurtjes te verwijderen.
Als je deze twee producten samen gebruikt, strooi dan het zuiveringszout over de binnen- en de buitenkant van je sneakers. Neem wat witte azijn, of appelciderazijn, verdun die met water en spuit de vloeistof over je schoenen. Wrijf het mengsel daarna met een schone witte doek in met ronddraaiende bewegingen. Laat alles 12 uur intrekken en veeg de schoenen daarna schoon met een vochtige doek.
Veelgestelde vragen
Hoe moet je tweedehands schoenen desinfecteren?
Gebruik desinfecterende spray, waterstofperoxide, ontsmettingsalcohol (of bij witte schoenen: bleekmiddel) om infecties door vuile of gebruikte schoenen te voorkomen. Laat de schoenen na het aanbrengen van het middel minstens 5 minuten staan, of volg de aanwijzingen op de verpakking. Doe de schoenen pas aan als ze weer helemaal droog zijn.
Hoe desinfecteer je schoenen waar voetschimmel in zit?
Als er sprake is van voetschimmel dan kun je het beste een apparaat gebruiken dat ontsmet via UV-licht. In plaats daarvan kun je ook waterstofperoxide of zuiveringszout gebruiken om de schimmel te verwijderen. Ook azijn is effectief voor het tegengaan van schimmelgroei in schoenen.