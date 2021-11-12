Zes manieren om je schoenen te desinfecteren

Zelfs als je nog nooit met je schoenen in de hondenpoep hebt getrapt, kunnen onzichtbare bacteriën ongemerkt op je schoenzolen meeliften of nare geurtjes in je schoenen veroorzaken. En als je last hebt van bijvoorbeeld voetschimmel, is het ook belangrijk om je schoenen te desinfecteren om een nieuwe infectie te voorkomen.

Eigenlijk moet iedereen zijn sneakers van tijd tot tijd desinfecteren. Desinfecteren is meer dan schoonmaken, omdat je middelen gebruikt die bacteriën onschadelijk maken. Je kunt je schoenen op verschillende manieren desinfecteren, maar de ene methode is beter dan de andere als het gaat om delicate materialen.

Trek om te beginnen buiten je schoenen uit en gebruik een droge borstel om al het vuil van de buitenkant te verwijderen. Reinig de onderkant van je schoenen met een sopje en laat ze daarna een minuutje drogen. Kies daarna een van de volgende desinfectiemethoden, afhankelijk van wat voor sneakers je hebt en hoe vuil ze zijn.