Pull-ups voor een sterk bovenlichaam

Deze oefeningen maken het extra intensief door het gewicht te verplaatsen naar andere spieren of door de tijdsduur van de spierbelasting te vergroten (hoe lang een spier tijdens een herhaling aan het werk is). Ook bereiden ze je voor op gecompliceerde oefeningen, zoals pull-ups aan de ringen en muscle-ups.



Je hebt voor deze oefeningen een optrekstang of een andere stevige, horizontale stang nodig om je aan op te trekken. Als je 3 tot 5 normale pull-ups goed kunt uitvoeren, kun je de varianten proberen. Doe 3 tot 5 sets met zoveel mogelijk herhalingen, waarbij je begint met een dead hang (ja, dat betekent doodstil blijven hangen). Uiteindelijk kun je uitbreiden met herhalingen en sets — mits de uitvoering goed blijft.