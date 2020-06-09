Proteïnepannenkoeken met kokosnoot

Geef je ochtendroutine een extra boost met deze spierversterkende pannenkoekjes. Ze zijn eenvoudig te maken en geven je urenlang energie. Hieronder lees je hoe je je eigen ingrediënten kunt kiezen en wat je kunt doen om de bereiding nóg makkelijker te maken.



Heb je nog een reden nodig om deze traktatie te eten? Met een klein stapeltje van deze pannenkoeken heb je genoeg energie voor een lange training, of kun je bijtanken na je work-out. Dit recept geeft je precies de juist mix van eiwitten en koolhydraten om een lange work-out probleemloos vol te houden, zonder suikerdip. Bovendien zijn ze supermakkelijk te maken (echt, deze pannenkoekjes heb je in tien minuten op tafel) en je kunt de ingrediënten kiezen die het beste bij jou passen.