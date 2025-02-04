De 'ster' van haar nieuwe design is het kenmerkende logo van Wilson, dat ze in 2024 onthulde. Het logo is geïnspireerd op haar handtekening (Wilson tekende altijd een ster in de 'A' van haar voornaam) en tevens een abstracte verwijzing naar haar rol als ster, een 'A1'-basketballer die meisjes inspireert hun dromen na te jagen. (De Nike A'One zal ook beschikbaar zijn in kindermaten vanaf 1Y.)

"Als atleten mijn schoen of een ander kledingstuk uit mijn collectie dragen, wil ik dat ze de kracht achter dat logo voelen: de kracht om groots te dromen en er vervolgens vol vertrouwen voor te werken, in stijl", zegt Wilson.

Die zelfverzekerde, maar stijlvolle vibe wordt doorgevoerd in Wilsons eigen kledingcollectie, die bestaat uit acht kledingstukken voor dames, heren en kids die je kunt combineren met favorieten die je al hebt. Fans kunnen al een replica van Wilsons jersey bemachtigen, maar de nieuwe collectie combineert high fashion met klassieke sportstijl en weerspiegelt Wilsons gedurfde modekeuzes, zowel op als buiten het veld, die altijd stof doen opwaaien.

Een onderwerp dat fans direct zullen herkennen, is de A'Symmetric legging: een compressielegging met één pijp die Wilson populair maakte via haar doe-het-zelflook. In 2018, tijdens haar rookiejaar, sneed Wilson een pijp van haar legging om haar geblesseerde been warm en los te houden en ze begon daarmee een enorme modetrend die talloze andere spelers inspireerde om de look over te nemen. Cropped en lange T-shirts maken de opvallende look van de damescollectie compleet.

De Nike A'One Calm slipper is verkrijgbaar voor volwassenen en kids en is geïnspireerd op een andere klassieker in Wilsons garderobe: de Nike Calm slippers. Wilson trekt het zachte maar ondersteunende foam aan als ze 's ochtends uit bed stapt (maar de slipper is ook perfect voor na work-outs en tijdens roadtrips).

Andere opties die ideaal zijn voor kids zijn de A'Symmetric basketbaltights, -hoodie, mesh shorts en het T-shirt.

"Mijn eerste A'One collectie weerspiegelt zowel mijn visie voor de toekomst van de sport als de inspiraties die mijn prestaties en stijl iedere dag voeden", zegt Wilson.