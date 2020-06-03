Recept voor linzensoepbowls

Klaar om te winnen: linzensoepbowls
Voeding
Door Nike Training
Zo maak je met één recept genoeg brandstof voor een hele week.
Dit eenvoudige eenpansgerecht zit boordevol koolhydraten, eiwitten en gezonde vetten die goed zijn voor een hele week trainen. Probeer het eens!
Zoete aardappelen voor koolhydraten. Linzen voor eiwitten. Kokosnoot en walnoten voor goede vetten. Dit gerecht bevat de brandstof die je nodig hebt voor je work-out óf je herstel. Met dit recept maak je genoeg voor een hele week.
Ingrediënten
Voor de linzensoep:
60 ml kokosolie
2 gele uien, fijngehakt
6 teentjes knoflook, gemalen
4 grote wortels, fijngehakt
6 kleine zoete aardappelen, in blokjes gesneden
760 g rode linzen
1890 ml groentebouillon
2 laurierblaadjes
10 g verse tijm, geplukt
270 g fijngehakte palmkool
Voor de knapperige, kruidige garnering:
96 g ongezoete versnipperde kokosnoot
150 g geroosterde walnoten
15 ml hele korianderzaadjes
15 ml hele komijnzaadjes
15 ml hele venkelzaadjes
2,5 ml zout
Voor de eieren:
5 grote eieren
280 g ijs
Bereidingswijze
Voor de linzensoep:
Zet een grote soeppan op middelhoog vuur. Fruit hierin de uien in kokosolie tot ze glazig zijn. Dit duurt zo'n 5 tot 7 minuten. Doe de knoflook in de pan en fruit die tot de geuren vrij beginnen te komen. Voeg nu de wortels en zoete aardappelen toe en bak die tot ze zacht worden. Voeg de linzen en de groentebouillon toe en breng het geheel aan de kook. Voeg dan de tijm en de laurierbladen toe en draai het vuur omlaag. Laat de soep 30 minuten tot 2 uur sudderen. Voeg enkele minuten voor je de pan van het vuur haalt de kool toe aan de soep. Verdeel de soep over 5 bakken. Je kunt de soep tot 3 dagen bewaren in de koelkast of tot 2 weken in de vriezer.
Voor de garnering:
Doe alle ingrediënten in een foodprocessor en hak ze grof. Verdeel de garnering over bakken en bewaar deze samen met je soep. Serveer ze samen met een gekookt ei.