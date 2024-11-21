Kobe 9 Protro: hoe de wens van Kobe Bryant voor perfectie een meesterwerk opnieuw vormgaf

Tijdens een ontmoeting liet Eric Kobe het eerste prototype van de Kobe 9 zien. Eric gaf hem de schoen en Kobe gooide hem terug. "Jij en je team moeten terug naar de tekentafel voor het verhaalgedeelte van de schoen, want momenteel zit er geen verhaal aan vast."

Eric bracht zijn reis naar huis door met nadenken over wat er beter moest, waarbij hij zich concentreerde op het ontbrekende verhaal. Zijn team paste de overlay aan zodat er een groter oppervlak was voor expressie en werkte aan verschillende kleuren die zijn geworteld in verhalen van verschillende artiesten en muzikanten die Kobe inspireerden.

"Plots werd het een groter canvas om het verhaal te vertellen en om de inspiratie en ziel van sommige van deze visionairs en creatievelingen tot leven te brengen waar Kobe zoveel waarde aan hechtte", zei Eric.