Kids helder coachen

"Kinderen hebben heel veel energie", aldus Elaisa. Je wilt ze dus niet te lang stil laten staan. Probeer niet meer dan 20 procent van de sessie aan instructies te besteden, zodat de kinderen genoeg tijd overhouden voor de activiteit. Gun jezelf echter wel genoeg tijd om duidelijk te communiceren.



Als je tijdens de sessie vraagt hoe het gaat, laat de kinderen dan een cijfer tussen de 1 en 5 geven. Dan kun je de training direct bijstellen indien nodig. Elaisa heeft gemerkt dat kinderen goed reageren op het "vieren van elk succes".



Zo, dat was het! Hopelijk vond je de zes coachingtips nuttig. We hebben namelijk nog veel meer advies over hoe je jezelf en je gezin in topvorm houdt.