De juiste manier om een hoodie op te vouwen

Sweatshirts, truien en andere kledingstukken met een capuchon zijn een praktische manier om warm (en stijlvol) te blijven. Maar laten we eerlijk zijn: ze kunnen nogal wat ruimte vragen in je kledingkast, zeker als ze niet op de juiste manier zijn opgevouwen.

Als je leert hoe je op de juiste manier een hoodie vouwt, hou je niet alleen je kledingkast netjes opgeruimd, maar voorkom je ook kreukels in je kleding. Geloof het of niet, een van de eenvoudigste manieren om voor je hoodies te zorgen is door ze netjes op te bergen. Al is de manier waarop je ze wast het allerbelangrijkst.

Wist je bijvoorbeeld dat je de zachte textuur van je hoodie het beste beschermt door hem binnenstebuiten te vouwen, voordat je hem in de wasmachine gooit? Als je de volgende eenvoudige stappen volgt, verleng je niet alleen de levensduur van je hoodie, maar kun je hem ook als nieuw laten blijven voelen.

Volg de volgende stappen om je hoodie te vouwen, zodat je ook ruimte overhoudt voor je andere favoriete items.

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