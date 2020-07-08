Hoe spiergeheugen vooruitgang versnelt

Mobergs team deed ook een biopsie van de spieren van de deelnemers, zowel meteen na de trainingsperiode van tien weken als na de laatste work-out vijf maanden later. Wat ze aantroffen in het getrainde been: grotere hoeveelheden gen- en eiwitmarkers die zowel worden geassocieerd met de gezondheid en groei als het uithoudingsvermogen van spieren. Dat zou de kracht van het been kunnen verklaren.



In dat opzicht ziet het ernaar uit dat hersenen en spieren samenwerken, volgens Moberg. Je hersenen slaan motorische vaardigheden op, terwijl je spieren vasthouden aan structurele veranderingen, waardoor je je verminderde kracht sneller terugwint en kunt gebruiken.



Dit nieuwtje is geen smoes om je dumbbells aan de wilgen te hangen. Het is nog steeds zo dat je conditie al na enkele weken zonder training minder wordt. De gevolgen zijn vooral afhankelijk van het type activiteit en je conditie voordat je stopte met trainen. De meeste mensen verliezen binnen een week wat van hun aerobe capaciteit, aldus Milton, maar het effect van minder krachttraining merk je minder snel, wat overigens verschilt van persoon tot persoon. Of je nu een week of vijf maanden niet sport, onthoud de bemoedigende woorden van Milton: "Als je in het verleden getraind hebt, bestaat de kans dat je niet al die vooruitgang bent kwijtgeraakt. Je bevindt je nu ergens tussen je topconditie en je oorspronkelijke beginconditie." Dus... het kan erger.



Maar door deze ontdekking moet je ook niet gelijk helemaal voluit gaan als je weer begint met trainen. Doe jezelf een plezier en doe de eerste paar sessies wat rustiger aan dan de laatste keer dat je trainde. "Zelfs een goedgetraind mens moet weer op een lager niveau beginnen. Alleen kan hij of zij het niveau misschien sneller opvoeren dan iemand die minder gewend is veel te trainen", vertelt Milton. Je wilt niet gelijk nadat je begonnen bent geblesseerd of overtraind aan de zijlijn komen te staan.



En hoewel een activiteit misschien niet lekker aanvoelt of er fraai uitziet na een lange pauze (ahum, volwassenen die een radslag proberen te maken), het is wel motiverend om te weten dat het bijna onmogelijk is om echt weer terug bij af te zijn na maanden of zelfs jaren. En je boekt misschien wel sneller vooruitgang dan je de allereerste keer deed. En dat allemaal dankzij je hersenen... en je spieren.