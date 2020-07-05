Hoe je een goede pull-up doet

Probeer de assisted pull-up machine. Hiermee doe je dezelfde oefening, maar wordt een deel van je lichaamsgewicht weggenomen. Als je niet zo'n machine in de buurt hebt, bevestig dan een weerstandsband in een laaghangende lus rond het midden van de optrekstang. Zet er een bankje naast zodat je met één voet in de lus kunt stappen. Zet je andere voet daar bovenop. Pak met gestrekte benen de balk vast en begin aan je pull-up. Als dat te gemakkelijk is, gebruik dan een lichtere weerstandsband (die minder hulp biedt) of zet één knie in de lus.



Je kunt ook beginnen met chin-ups. Dat werkt op de zelfde manier, behalve dat je de balk vastpakt met een onderhandse greep (met je handpalmen naar je gezicht toe). Dat vraagt meer van je biceps.