Het effect van klimaatverandering op sport, volgens een atleet en een expert

Wat hebben een gerenommeerde natuurbeschermingsbioloog en een legendarische marathonloper gemeen? Hun passie voor het milieu. In deze aflevering brengt presentatrice Jaclyn Byrer twee unieke perspectieven samen voor één doel: het behoud van onze planeet zodat we er allemaal beter van worden. Eerst geeft wetenschapper M. Sanjayan, CEO van Conservation International, een overzicht van de toestand van ons klimaat. Hij legt uit waarom milieuveranderingen van invloed zijn op atleten, ongeacht de sport die ze beoefenen of waar ze trainen, wat de impact is van onze voedselkeuzes en welke eenvoudige stappen we kunnen nemen voor een betere toekomst. Daarna vertelt Joan Benoit Samuelson, al jaren Nike atleet, hoe ze zich na tientallen jaren hardlopen moest aanpassen aan slechte luchtkwaliteit en onregelmatige weerpatronen, wat haar ertoe bracht mee te doen aan lokale klimaatinitiatieven. Ze bieden beiden een hoopvol perspectief op hoe ze het buitenleven blijven omarmen en hoe ieder van ons stappen kan zetten in de race tegen klimaatverandering.