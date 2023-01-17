De Air Jordan 6 was geïnspireerd op de Duitse sportauto van MJ en dat zorgde voor de essentie van snelheid en klasse. De schoen was overladen met een sleeve van neopreen, een doorzichtige rubberen zool en zichtbare Air: de architectonische instincten van Tinker Hatfield waren zichtbaar van zool tot veter. De Air Jordan 6 werd oorspronkelijk uitgebracht in 1991 met 5 kleurencombinaties, en de retro werd uitgebracht in de jaren 2000, 2002 en 2006.