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Laatste update: 17 januari 2023
Leestijd: 3 min.

Air Jordan collectie

Air Jordan 6

Originele releasedatum (1991)
Designer (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleur (ZWART/INFRARED)
Originele prijs ($ 125)
Stijlcode (4391)

Air Jordan 6

Originele releasedatum (1991)
Designer (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (ZWART/INFRARED)
Originele prijs ($ 125)
Stijlcode (4391)

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Onomstotelijk onoverwinnelijk

Met de Air Jordan 6 bracht Michael Jordan de Chicago Bulls naar de allereerste finale, en uiteindelijk de eerste kampioenstitel. En hoewel Jordan en zijn kenmerkende schoenen al het hoogste binnen de sneakerwereld hadden bereikt, bracht de overwinning de hype alleen maar naar een nog hoger niveau. Het design werd snel gezien aan de voeten van de grootste iconen uit de popwereld, waardoor het de meest populaire sneaker van het moment werd, op en buiten het veld.

Een stukje geschiedenis

Klasse van het hoogste niveau

De Air Jordan 6 was geïnspireerd op de Duitse sportauto van MJ en dat zorgde voor de essentie van snelheid en klasse. De schoen was overladen met een sleeve van neopreen, een doorzichtige rubberen zool en zichtbare Air: de architectonische instincten van Tinker Hatfield waren zichtbaar van zool tot veter. De Air Jordan 6 werd oorspronkelijk uitgebracht in 1991 met 5 kleurencombinaties, en de retro werd uitgebracht in de jaren 2000, 2002 en 2006.

Kleurencombinaties

Voor het eerst gepubliceerd: 17 januari 2023