Air Jordan 18
Oorspronkelijke releasedatum
(2003)
Designer
(TATE KUERBIS)
Herkomst
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleur
(BLACK / SPORT ROYAL)
Oorspronkelijke prijs
($ 175)
Stijlcode
(305869-041)
Air Jordan 18
Oorspronkelijke releasedatum (2003)
Designer (TATE KUERBIS)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleur (BLACK / SPORT ROYAL)
Oorspronkelijke prijs ($ 175)
Stijlcode (305869-041)
MJ's laatste buiging
Op 16 april 2003 speelde MJ zijn laatste NBA-wedstrijd in Philadelphia met de Washington Wizards, een wedstrijd die begon met een staande ovatie die wel drie minuten duurde. Hij vertrok in stijl met de AJ18, die gebaseerd was op verschillende oudere en gevierde modellen om de hele legendarische carrière van Jordan te omspannen. De AJ18 was weer gebaseerd op Italiaans design en sportauto's, met strakke racelijnen, details uit F1-racewagens en schoenen van coureurs en de verfijnde stiksels van chique Italiaanse schoenen.
Een stukje geschiedenis
Een koninklijke schoen
De AJ18 ademde royalty met drie smaakvolle kleurencombinaties in premium materialen zoals suède en leer. Het 'Black Royal' paar werd geleverd met een borstel om het zwarte suède te onderhouden, een schoonmaakdoek en het boekje Air Jordan 18 Driver's Manual. De AJ18's, de laatste Air Jordans die MJ ooit droeg op het veld, weerspiegelen het onverbiddelijke oog van de legende voor zelfs de kleinste details.