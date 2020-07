Flexibiliteitsoefeningen voor meer balans

Daarom is flexibiliteit zo belangrijk om ons lichaam tijdens het trainen weer op de juiste manier te bewegen. Het kan verleidelijk zijn om alleen dat onderdeel van de work-out te doen waarbij je hartslag omhoog vliegt, aangezien je dan immers de meeste calorieën verbrandt, en de warming-up en cooling-down over te slaan. Deze onderdelen vind je misschien saai, of niet fijn om te doen omdat je je lichaam op verschillende manieren moet rekken en bewegen... maar dát is juist waarom het zo belangrijk is om ze wél te doen!



Door de flexibiliteitsoefeningen en actieve rekoefeningen voor en na je work-out te doen, help je je lichaam stabiel en flexibel te worden. De warming-up zorgt ervoor dat je lichaam beter is voorbereid op de bewegingen die je tijdens de rest van de work-out gaat doen. Zo blijf je niet vastzitten in die onevenwichtige patronen die je jezelf hebt aangeleerd door andere repetitieve bewegingen of houdingen. De cooling-down zorgt ervoor dat je ook de rest van de dag op de juiste manier blijft bewegen.



Dus doe bij elke work-out écht die warming-up en cooling-down, want ze zijn even belangrijk als het intensieve gedeelte. Denk maar zo: door je lichaam in balans te brengen, breng je ook je leven in balans.