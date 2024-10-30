Het Electric pack: een futuristische kleurencombinatie met een knipoog naar het verleden
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De nieuwe looks combineren een iconische struisvogelprint met een nieuwe performancekleur waarmee je zeker de aandacht trekt.
- Het Nike Electric pack is een opvallende nieuwe kleurencombinatie die wordt geïntroduceerd op geselecteerde Nike performanceschoenen voor heren, dames en kids.
- Door de iconische struisvogelprint te combineren met Total Orange, een Nike performancekleur die in de zomer van 2024 is verschenen, verwijst het Electric pack op een nieuwe manier naar het verleden.
- Het Electric Pack is verkrijgbaar op nike.com sinds 24 juli 2024.
Nike brengt een vurige nieuwe performanceprint uit waarvan sneakerheads uit hun dak gaan. De Electric pack kleurencombinatie — met een iconische struisvogelprint en een nieuwe, feloranje merkkleur genaamd Total Orange — zal te zien zijn op 55 Nike performanceschoenen voor heren, dames en kids.
In 1987 introduceerde Nike designer Tinker Hatfield de nu iconische struisvogelprint in het Nike palet. Het verhaal gaat als volgt: op een dag ontdekte Hatfield tijdens een wandeling door de wijk SoHo in New York City een opvallende bank met struisvogelprint in de etalage van een chique meubelzaak. Hij raakte gecharmeerd van de natuurlijke elementen en de organische textuur van het materiaal. Nadat hij deze opvallende elementen had ontdekt, ontwierp Hatfield een performanceschoen voor Nike geïnspireerd op dezelfde opvallende, transformerende print. Deze onwaarschijnlijke combinatie paste lifestyle-elementen toe op een hoogwaardig product, een revolutionair concept in een tijd waarin sportkleding en haute couture nog niet samengingen.
Deze keer is de dierenprint nog opvallender gemaakt door deze te combineren met Total Orange, een Nike performancekleur die wereldwijd zal verschijnen. Volgens Nike designers straalt het resultaat een winnaarsmentaliteit uit, die gedurfd, onverschrokken en uitdagend is.
"We wilden iets gebruiken wat je niet direct zou associëren met performance, namelijk het safaripatroon, en een product creëren dat dit nieuwe sporttijdperk weerspiegelt", zegt Caroline Abero, Sr. Director, Women's Footwear and Apparel bij Nike. "We brengen sport en cultuur samen op het speelveld en creëren een nieuwe sportlook voor de volgende generatie."
Het design van het Nike Electric pack heeft een opvallende, energieke feel en is perfect voor liefhebbers van dierenprints en atleten van alle leeftijden. De kleurencombinatie wordt toegepast op 55 verschillende performanceschoenen voor heren, dames en kids, elk met de struisvogelprint en Total Orange kleur in een iets ander design. Onder deze prestatiegerichte schoenmodellen zijn de Alphafly, ontworpen voor hardlopen op hoog tempo; de Pegasus, bedoeld voor hardlopen op straat; de G.T. Hustle, een basketbalschoen; en de Infiniti Tour, een golfschoen.
Het Electric pack is op 24 juli 2024 op nike.com gelanceerd met een select aantal performanceschoenen.