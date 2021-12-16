Wat zelfzorg is en hoe je het kunt beoefenen, volgens Dr. Heresa Melito-Conners

Bruisballen en gezichtsmaskers voelen misschien geweldig op het moment dat je ze gebruikt, maar echte zelfzorg gaat veel verder dan dat. Mensen hebben een lichaam, ziel en geest met behoeften waar ze zelf niet eens bewust van zijn, vertelt Theresa Melito-Conners, PhD, en volgens haar is het hoog tijd dat we daarnaar gaan luisteren. Zij ontdekte zelfzorg toen ze bijna een burn-out kreeg op haar werk, studeerde vervolgens af op het thema en zette de website 'Dr. MC's Self-Care Cabaret' op. In deze aflevering geeft ze host Jaclyn Byrer een kijkje achter de schermen bij 10 dingen die onmisbaar zijn voor je eigen welzijn en geluk. Ze vertelt ook eerlijk over het creëren van grenzen tussen ons werk en onze persoonlijke levens en over hoe je de volgende generatie leert voor zichzelf te zorgen. Als toegift begeleidt Dr. MC ons in één van haar beroemde meditaties, zodat je zelf ook kunt voelen hoe een kleine verandering een groot effect kan hebben.