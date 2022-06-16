Hoe je rust neemt, volgens Dr. Saundra Dalton-Smith

De meeste mensen denken dat ze gewoon meer slaap nodig hebben als ze uitgeput zijn. Maar volgens Saundra Dalton-Smith, MD, kom je daarmee niet echt tot de kern van wat het echt betekent om goed uitgerust te zijn. Dalton-Smith, een specialist op het gebied van interne geneeskunde en oprichter van Restorasis, onderscheidt zeven soorten rust die iedereen nodig heeft, wie of wat je ook bent of doet. In deze aflevering is ze te gast bij presentator Jaclyn Byrer en vertelt ze meer over deze zeven soorten rust, wat ze zijn en hoe je weet wanneer je elk van deze soorten nodig hebt. Of je nu een afgetrainde atleet, een uitgeputte ouder of een overspannen werknemer bent, met deze ontspanningstechnieken kun je goede dagelijkse gewoonten creëren die je helpen om de beste versie van jezelf te worden, en te blijven.