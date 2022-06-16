Hoe je rust neemt, volgens Dr. Saundra Dalton-Smith

Trained Podcast: Echt leren rusten met Dr Dalton-Smith
Coaching
Er is geen kant-en-klare manier om je in één klap volledig te ontspannen en weer op te laden. Maar met deze zeven soorten rust kun je wel wat tegen dat gevoel van chronische vermoeidheid doen.
Trained is een podcast over het nieuwste op het gebied van holistische fitness.
De meeste mensen denken dat ze gewoon meer slaap nodig hebben als ze uitgeput zijn. Maar volgens Saundra Dalton-Smith, MD, kom je daarmee niet echt tot de kern van wat het echt betekent om goed uitgerust te zijn. Dalton-Smith, een specialist op het gebied van interne geneeskunde en oprichter van Restorasis, onderscheidt zeven soorten rust die iedereen nodig heeft, wie of wat je ook bent of doet. In deze aflevering is ze te gast bij presentator Jaclyn Byrer en vertelt ze meer over deze zeven soorten rust, wat ze zijn en hoe je weet wanneer je elk van deze soorten nodig hebt. Of je nu een afgetrainde atleet, een uitgeputte ouder of een overspannen werknemer bent, met deze ontspanningstechnieken kun je goede dagelijkse gewoonten creëren die je helpen om de beste versie van jezelf te worden, en te blijven.
"Rust betekent herstellen en opladen. We moeten alle lichamelijke en mentale energiereserves weer opladen die leeg zijn geraakt door alles waar we in ons leven mee te maken krijgen."
Saundra Dalton-Smith
MD, intern geneeskundige en oprichter van Restorasis
Heb je een vraag over mindset, beweging, voeding, herstel of slaap? Of heb je een suggestie voor een gast of onderwerp? Stuur een e-mail naar Jaclyn via trained@nike.com, dan kijkt zij wat er mogelijk is.