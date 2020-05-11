Coach kids met vertrouwen

"Verlies nooit het belangrijkste uit het oog: plezier maken!", zegt Julia, die vanwege een blessure haar carrière als semiprofessioneel voetballer vaarwel zei en zich richtte op coachen. Voor haar draait alles nu om kids actief krijgen en samen met het gezin work-outs doen, waarbij ze ons eraan herinnert om 'positief te blijven en samen te lachen."



Je kids aanmoedigen en ervoor zorgen dat zij zich kampioen voelen, kan een enorme impact hebben op hun vertrouwen. Julia: "Kids die met hun ouders sporten, bouwen een gevoel van trots op. Het verbetert hun zelfbeeld." We weten dat je al hun grootste fan bent, maar als het om het sporten gaat, dan is het tijd om nog harder te schreeuwen, ze nog harder op hun schouder te kloppen en nog enthousiaster te zijn over hun resultaten dan normaal.