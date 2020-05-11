Coach kids met vertrouwen
Beweging
Door Nike Training
Hoe gebruik je positieve bekrachtiging om kids te helpen het beste uit het sporten te halen?
Je kids proberen actief te houden wanneer je niet naar buiten kunt is een flink uitdaging. In dit artikel deelt een van onze coaches van Nike Made to Play haar tips om kids gemotiveerd en van de bank te houden. Hint: het draait allemaal om plezier maken.
Kids gemotiveerd houden wanneer we niet naar buiten kunnen is een flinke uitdaging. Dus vroegen we het team van Nike Made to Play hoe we de kids van de bank af kunnen houden met de 6 C's van coachen. Onze Made To Play coaches krijgen wereldwijd 17 miljoen kids aan het bewegen, dus ze weten waar ze het over hebben. Julia Winkler, coach van het jeugdvoetbalprogramma Berlin Kickt, legt deze week uit hoe we vertrouwen opbouwen (de C van Confidence).
Alles draait om vertrouwen
"Verlies nooit het belangrijkste uit het oog: plezier maken!", zegt Julia, die vanwege een blessure haar carrière als semiprofessioneel voetballer vaarwel zei en zich richtte op coachen. Voor haar draait alles nu om kids actief krijgen en samen met het gezin work-outs doen, waarbij ze ons eraan herinnert om 'positief te blijven en samen te lachen."
Je kids aanmoedigen en ervoor zorgen dat zij zich kampioen voelen, kan een enorme impact hebben op hun vertrouwen. Julia: "Kids die met hun ouders sporten, bouwen een gevoel van trots op. Het verbetert hun zelfbeeld." We weten dat je al hun grootste fan bent, maar als het om het sporten gaat, dan is het tijd om nog harder te schreeuwen, ze nog harder op hun schouder te kloppen en nog enthousiaster te zijn over hun resultaten dan normaal.
"Kids die met hun ouders sporten, bouwen een gevoel van trots op. Het verbetert hun zelfbeeld."
Julia Winkler, coach, Berlin Kickt
Ga voor goals
Voortgang zien kan ook helpen de kids meer zelfvertrouwen te geven. Julia zegt: "Neem de tijd om samen met de kids voor de komende week doelen voor korte en lange termijn te stellen. Werk deze doelen uit op papier en plak dat op de koelkast." Ze moedigt kids met wie ze werkt aan om controle te nemen over hun eigen training. "Sta open voor de ideeën van de kids voor sport en zorg voor een ritueel om regelmatig te sporten. Start elke dag op dezelfde tijd en zorg voor structuur, zodat de kids zich veilig voelen."
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Ga voor goals
Voortgang zien kan ook helpen de kids meer zelfvertrouwen te geven. Julia zegt: "Neem de tijd om samen met de kids voor de komende week doelen voor korte en lange termijn te stellen. Werk deze doelen uit op papier en plak dat op de koelkast." Ze moedigt kids met wie ze werkt aan om controle te nemen over hun eigen training. "Sta open voor de ideeën van de kids voor sport en zorg voor een ritueel om regelmatig te sporten. Start elke dag op dezelfde tijd en zorg voor structuur, zodat de kids zich veilig voelen."
Kijk uit naar meer coachingstips van de professionals van Made to Play in de NTC app.