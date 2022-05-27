De beste campingoutfits voor dames en heren

De beste Nike gear voor kampeertrips
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Ga je even helemaal back to basics en wil je alles uit je trip halen? Ontdek de juiste gear om warm en droog te blijven en jezelf tegen de elementen te beschermen.
Bij de ultieme kampeertrip denk je misschien aan een knisperend kampvuur en heerlijke snacks, of aan 's nachts sterrenkijken voordat je je slaapzak dichtritst en naar dromenland vertrekt. Maar om een trip tot een succes te maken, is de juiste gear essentieel. Lees hier over de beste Nike kampeeroutfits en gear om elke trip er een om nooit te vergeten te maken.
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Allereerst, laagjes. Je kunt nooit genoeg laagjes hebben. Tijdens het kamperen kan de temperatuur flink schommelen. Daarom is het belangrijk om je lichaamstemperatuur overdag te reguleren met lichte, zweetafvoerende materialen, zodat je het niet te warm krijgt, en 's avonds met warme buitenlagen zodat je niet zit te rillen van de kou.
1. Een Nike Dri-FIT onderlaag
Nike Dri-FIT T-shirts voeren zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en aangenaam kunt hiken en de zon geen belemmering voor je is. Hardlooptops zijn licht en ventilerend, wat ze een veelzijdige keuze maakt voor kampeertrips.
Kies je mouwlengte op basis van de weersomstandigheden. Er zijn Nike Dri-FIT hardlooptops zonder mouwen, met korte mouwen en met lange mouwen. Voor extra bescherming kun je kiezen voor een shirt dat tegen uv-straling beschermt. En smeer onbedekte huid goed in met een hoogwaardige zonnebrandcrème.
2. Een zweetafvoerende (korte) broek
Draag een lichte top met een zweetafvoerende broek of shorts gemaakt van stevig materiaal. Nike All Conditions Gear (ACG) broeken zijn specifiek gemaakt voor outdoor avonturen. De collectie is gemaakt van performancegericht gerecycled polyester. Dit polyester is gemaakt van plastic flessen. Deze zijn schoongemaakt, tot vlokken vermalen, in pellets omgezet en tot hoogwaardig garen gesponnen. Nike ACG trailbroeken en -shorts hebben praktische zakken en op de natuur geïnspireerde prints.
3. Een warme bovenlaag
Als de zon eenmaal onder is gegaan, houdt een fleecetrui of hoodie je warm. De Nike Tech Fleece collectie bevat kledingstukken van zachte, warme materialen die niet al te veel volume hebben. Oftewel, ze nemen weinig plek in je bagage in.
4. Een warme broek
Je wilt niet alleen een warme top meenemen, maar ook een warme broek. Je zult jezelf dankbaar zijn als je je lichte trailshorts of -broek 's avonds kunt inruilen voor een dikkere jogging- of fleecebroek. Je vindt tal van comfortabele warme broeken in de ACG collectie, en anders slaag je wel bij de Nike Tech Fleece collectie (er zijn ook matchende sets, als dat je ding is).
5. Stevige sokken
Een goed paar sokken kan huidirritatie en blaren helpen voorkomen. Nike heeft sokken van verschillende lengtes en materialen, waaronder modellen van wol voor koud weer en Dri-FIT sokken, die sneldrogend zijn om zwetende voeten comfort te bieden. Als je hiking boots draagt die tot over de enkel komen, kies dan voor kuitsokken om te voorkomen dat de boots langs je huid schuren.
6. Een pet
Vergeet ook zeker niet een lichte, ventilerende baseballcap en een zonnebril mee te nemen, om jezelf tegen de felle zon en uv-straling te beschermen. Als je nog ruimte overhebt en verwacht dat het 's avonds weleens frisjes kan worden, overweeg dan ook een beanie mee te nemen.
7. Een waterdicht jack
Als je voor je gaat kamperen de weersvoorspelling bekijkt, denk dan goed na over de beste outerwear om bij de hand te hebben. Nike ACG heeft verschillende jacks die je beschermen tegen weersinvloeden, zoals winddichte jacks, waterdichte shelljacks en geïsoleerde jacks die zelfs als ze nat zijn warmte vasthouden.
Als bonus hebben sommige ACG stijlen, zoals de Nike ACG Therma-FIT ADV 'Rope De Dope' een inpakbaar design. Dit jack kan voor draaggemak in een van zijn eigen zakken worden opgevouwen.
8. Waterdichte schoenen
Tot slot, als je tijdens het kamperen veel gaat wandelen of op onverharde trails of ander ongelijkmatig terrein loopt, draag dan een stevig paar wandelschoenen met goede grip en waterdichte eigenschappen. Trailrunningschoenen bieden veel demping en grip om uitdagend terrein te overwinnen. Datzelfde geldt ook voor ACG schoenen.
Kies voor het meest uitdagende terrein voor de Nike Pegasus Trail GORE-TEX, die is gemaakt om water af te stoten en je voeten droog te houden. Bovendien heeft de schoen een extra verhoging bij de kraag om te voorkomen dat water en steentjes en dergelijke in de schoen komen.
Tip: het is veel gedoe om je wandelschoenen telkens aan en uit te trekken als je op de kampeerplaats bent. Neem voor het gemak en comfort teen- of badslippers mee voor de momenten dat je bij je tent of camper bent.
Veel kampeerplezier!
Tekst: Jennifer Davis-Flynn