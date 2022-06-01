Nike's beste zwempakken voor dames om baantjes te zwemmen of bij het zwembad te loungen
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Van op sneakers geïnspireerde badpakken tot omkeerbare bikini's, Nike's dameszwemkleding is geschikt voor alle soorten zomerse uitstapjes naar het strand of het zwembad.
De beste dagen bij het zwembad of op het strand beginnen met lekker weer en een geweldig zwempak. Als je op zoek bent naar een zwempak dat comfortabel zit, denk dan aan de eisen die je eraan stelt, zoals of je het zwempak draagt om baantjes te zwemmen, bij het zwembad te loungen of om de golven te trotseren.
Nike's zwempakken voor dames hebben tientallen stijlen en pasvormen en zijn gemaakt voor alle soorten wateractiviteiten. Let tijdens je zoektocht naar een nieuw zwempak van Nike vooral op de volgende zaken.
Eendelige zwempakken
In de zwemcollectie van Nike vind je eendelige zwempakken voor intensievere activiteiten, zoals baantjes zwemmen. Het Nike Fastback zwempak heeft bijvoorbeeld brede bandjes zodat het goed blijft zitten, plus standaardbedekking van de billen en platte naden om schuren te voorkomen.
De Solid Lace-Up Bandeau One Piece daarentegen biedt lichtere ondersteuning van de buste en heeft een afneembaar bandje, plus een minimale, cheeky bedekking van de billen en hoog uitgesneden pijpen om wat meer huid te laten zien.
Tweedelige zwempakken
Het mixen en matchen van bikinitops en -broekjes is dé manier om plezier te hebben van je zwemcollectie. Nike Swim heeft verschillende stijlen bikinitops, waaronder bandeaus, tie-backs, tankini's, bralettes, omkeerbare tops en zelfs een 'midkini' met een diepe halslijn die ergens tussen een bikini en een tankini in zit.
Alle tops hebben bijpassende broekjes, verkrijgbaar in verschillende pasvormen zoals cheeky, met een hoge taille of een standaardpasvorm. Als je liever meer bedekking hebt voor bepaalde wateractiviteiten, heeft Nike ook strakke zwemshorts met een hoge taille en een binnennaad van 15 cm.
Ondersteuning
Het is soms een uitdaging om voldoende borstondersteuning te vinden bij je zoektocht naar een zwempak, maar het is wel belangrijk. Vooral als je intensieve activiteiten wil gaan doen in je zwempak, zoals beachvolleybal. Voor een bovenstuk met meer ondersteuning ga je op zoek naar kenmerken zoals verstelbare bandjes en cups.
Pasvorm
Bij het kiezen van zwemkleding is pasvorm van het grootste belang. Een zwempak moet comfortabel voelen en goed blijven zitten als je in het zwembad springt. Een te strak zwempak kan in de huid gaan snijden en je bewegingen beperken, terwijl een te los zwempak kan gaan hangen en afzakken wanneer het nat wordt.
Kijk bij het shoppen voor een nieuw model naar de maattabel voor Nike zwemkleding en neem de maten die je niet zeker weet op voordat je een keuze maakt. Zo pak je het aan:
- Buste: meet rondom het breedste deel van je buste en hou het meetlint horizontaal.
- Taille: meet rondom het smalste deel (meestal rond navelhoogte of net boven de bekkenrand) en hou het meetlint horizontaal.
- Heupen: meet rondom het breedste deel van je heupen en hou het meetlint horizontaal.
- Torso: meet vanaf het hoogste punt van je schouder (tussen de onderkant van je nek en je schoudergewricht), over het breedste deel van je buste, tussen je benen door en via je rug weer naar het startpunt.
Tip: als je metingen voor de heupen en de taille overeenkomen met twee verschillende voorgestelde maten, bestel dan de maat die overeenkomt met je heupmaat.
Tekst: Emilia Benton