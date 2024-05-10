De beste zwangerschapsleggings van Nike zijn de Zenvy (M) en Nike One (M) collecties. Deze items bieden doordacht ontworpen en grondig door gebruikers geteste leggings en bikeshorts die je voor, tijdens en (lang) na de zwangerschap kunt dragen.

"De Zenvy (M) leggings zijn speciaal gemaakt voor vrouwen die in verwachting zijn of willen worden. Ze zijn gemaakt om mee te gaan tijdens de hele periode van het moederschap, en dat is meer dan alleen zwangerschap zelf", vertelt Emily Polkow, Lead Product Line Manager Global Apparel bij Nike. "We hebben zakken aan de buitenkant toegevoegd, omdat we weten hoe belangrijk die zijn voor iemand die voortdurend op zoek is naar balans. We hebben ook een gekruiste tailleband toegevoegd met een beetje diepte voor meer stretch en bewegingsvrijheid, en een ultrahoge tailleband. Het InfinaSoft materiaal rekt twee keer zoveel als elastaan, wat samen met de zachtheid ervan zorgt voor de ultieme zwangerschapslegging."

De Nike One (M) leggings staan ook op die lijst "omdat ze haar het comfort, het zelfvertrouwen en de flexibiliteit geven die ze nodig heeft om haar actieve levensstijl in alle stadia van de zwangerschap en het moederschap te behouden", zegt Polkow. "Het materiaal is superzacht en heeft een matte afwerking met prachtige kleuren zodat ze nog steeds haar eigen stijl en individualiteit kan uitdrukken. Bovendien is de prijs bijzonder redelijk."