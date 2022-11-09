Nike's beste winterjassen voor dames

Nike donsjassen met synthetische voering beschermen dragers tegen de koude, winterse wind. Sommige stijlen hebben Thermore® isolatie, die 100% gerecyclede vezels van plastic flessen bevat, en het zachte volume, en de look en feel van donsisolatie imiteert.

Veel donsjassen met synthetische voering zijn gemaakt met Nike Therma-FIT technologie, die je natuurlijke lichaamswarmte gebruikt om je lekker warm te houden als het koud is.

Als je de jas wilt dragen in een omgeving waar het veel regent, kijk dan naar een stijl met capuchon en een waterafstotende afwerking om je droog te houden.