Nike's beste winterjassen voor dames

De beste winterjassen van Nike voor dames
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These styles are the top women’s coats for brisk temperatures.
Als je in een koude omgeving woont of naar een plek met een koud klimaat reist, is een winterjas van essentieel belang. Met een verscheidenheid aan winterjassen om uit te kiezen — donsjassen, weerbestendige shells, warme fleecejassen en parka's — highlight deze gids de top Nike winterjassen die de juiste balans tussen stijl en warmte bieden.
Bekijk de beste winterjassen van Nike voor dames.
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De beste winterjassen van Nike voor dames
1. Donsjassen met synthetische vulling
Nike donsjassen met synthetische voering beschermen dragers tegen de koude, winterse wind. Sommige stijlen hebben Thermore® isolatie, die 100% gerecyclede vezels van plastic flessen bevat, en het zachte volume, en de look en feel van donsisolatie imiteert.
Veel donsjassen met synthetische voering zijn gemaakt met Nike Therma-FIT technologie, die je natuurlijke lichaamswarmte gebruikt om je lekker warm te houden als het koud is.
Als je de jas wilt dragen in een omgeving waar het veel regent, kijk dan naar een stijl met capuchon en een waterafstotende afwerking om je droog te houden.
2. Donsjassen met donsvoering
Voor een donsjas die zowel warm als licht is, kun je kiezen voor een jas met donsvoering. Deze jassen zijn ontworpen om niet bulky aan te voelen, maar bieden meer dan voldoende bescherming tegen de kou. Zeker de langere stijlen die tot halverwege de kuit vallen.
Kijk voor extra bescherming tegen barre weersomstandigheden naar jassen gemaakt met Nike Storm-FIT technologie, die je beschermt tegen wind en regen en comfort biedt als het weer buiten bar en boos is.
3. Anoraks
Nike anoraks zijn een lichtere optie om in laagjes te dragen over sweatshirts of onder ruimere jacks voor een beetje extra warmte.
Sommige designs die gemaakt zijn voor de winter — zoals het Nike Dri-FIT Bliss Luxe Anorak jack — vallen tot halverwege de dij voor extra bedekking en hebben een aanpasbare taille en capuchon, zodat dragers de pasvorm kunnen aanpassen om het weer buiten te houden.
4. Regenjassen
Nike regenjassen zijn gemaakt van waterafstotend en waterdicht polyester en beschermen je tegen natheid dankzij de duurzame materialen en extra elementen, zoals boorden met elastiek, trekkoorden en capuchons.
Als je op zoek bent naar een regenjack om in te trainen, kies dan voor Nike hardloopregenjacks die tegen wind en regen beschermen en capuchons hebben die hardlopers droog houden op wegen, trails en banen.
5. Parka's
Voor echt uitdagende weersomstandigheden kun je het beste kiezen voor parka's die tot net boven de knie vallen om het bovenlichaam en de benen tegen de kou te beschermen. Veel Nike parka's hebben een capuchon en een synthetische voering.
6. Bodywarmers
Als je op zoek bent naar een veelzijdige optie om op mildere dagen te dragen, probeer dan een bodywarmer, Nike Sportswear fleecejack of bodywarmer met dons. Gevoerde Nike hardloopbodywarmers zijn ook goed voor work-outs buiten.
7. Bomberjacks
Als donsjassen niet jouw ding zijn, kies dan voor een opvallend bomberjack. Nike bomberjacks bieden een meer getailleerde look dan ruime winterjassen en kunnen makkelijk als extra laag over een hoodie of een verwarmende jas worden gedragen.
8. Fleecejacks
Een lekkere fleecelaag is een essential voor de herfst, winter en lente. Het is een comfortabele optie om te dragen terwijl je thuis relaxt en combineert goed met een outfit voor elke dag. In de Nike damescollectie vind je fleecejacks met volledige en halve ritsen — sommige met pluizige, teddybeerachtige stoffen en andere met Nike Therma-FIT technologie om warmte vast te houden.
9. Nike All Conditions Gear (ACG)
Winteravonturen buiten vragen om Nike ACG gear. Nike ACG jacks zijn gemaakt om de piste op te gaan of om sneeuwrijke trails te verkennen. De jacks zijn gemaakt met robuuste waterafstotende materialen die de meest ruige omstandigheden aankunnen. Veel stijlen zijn gemaakt met GORE-TEX materialen voor extra bescherming tegen natte weersomstandigheden.
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Tekst: Emily Shiffer