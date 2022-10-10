Shop nu Nike's getailleerde poloshirts voor heren

Getailleerde polo's van Nike zijn gemaakt van zweetafvoerend, ventilerend materiaal waarin je je de hele dag comfortabel voelt. Polo's zijn een essential voor je garderobe. Door hun gestructureerde, getailleerde look zijn ze ideaal voor een lunch na de wedstrijd of om gewoon op pad te gaan.

Van tennis tot golf en alles ertussenin, deze getailleerde polo's van Nike voor heren zijn het proberen waard.