Shop nu Nike's getailleerde poloshirts voor heren

3 getailleerde Nike polo's voor heren om nu te shoppen
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Of ze nu zijn om te golfen, te tennissen of casual te dragen, deze getailleerde polo's van Nike zijn altijd comfortabel en ventilerend.
Getailleerde polo's van Nike zijn gemaakt van zweetafvoerend, ventilerend materiaal waarin je je de hele dag comfortabel voelt. Polo's zijn een essential voor je garderobe. Door hun gestructureerde, getailleerde look zijn ze ideaal voor een lunch na de wedstrijd of om gewoon op pad te gaan.
Van tennis tot golf en alles ertussenin, deze getailleerde polo's van Nike voor heren zijn het proberen waard.
1.De Nike Polo getailleerde polo voor heren
De Nike Polo getailleerde polo voor heren is verkrijgbaar met strepen, met patronen en in tal van kleuren. De polo is gemaakt van een mix van biologisch katoen en vezels van gerecycled polyester. Het resultaat is een zachte, elastische klassieker voor golf en tennis.
Belangrijkste kenmerken:
- Dri-FIT technologie om zweet snel af te voeren
- Lange achterzoom en zijsplitten om de polo al dan niet in je broek weg te stoppen
- Geborduurde oogjes bij de onderarmen voor een betere luchtcirculatie
- Geribde kraag om opkrullen te voorkomen
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2.De Nike Polo Rafa getailleerde polo voor heren
Met het geborduurde wilde stierenlogo van Rafael Nadal is deze polo een winnend shirt voor elke echte fan.
Belangrijkste kenmerken:
- Dri-FIT technologie houdt je droog bij intense volleys
- Knit materiaal voor extra ventilatie
- Biologisch katoen en polyester vezels die zacht aanvoelen op de huid
3.NikeCourt Dri-FIT Advantage Tennispolo voor heren
Hoewel het gaat om een polo, heeft dit getailleerde kledingstuk geen kraag. Dit zorgt voor extra ventilatie langs de hals en nek, vooral tijdens warme, zweterige tenniswedstrijden of golfpartijen.
Belangrijkste kenmerken:
- Verkrijgbaar in vijf opvallende kleuren
- Nike Dri-FIT technologie voorkomt zweetophoping op de huid
- Rits met trekring op de hals voor extra ventilatie op de borst
- Naden die van de bovenkant van de schouders naar de voorkant lopen, waardoor de polo meebuigt langs de vorm van de armen (en nauwsluitende aanvoelt)
Tekst: Julia Sullivan