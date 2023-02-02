De beste donsjacks voor heren van Nike

Zoals elke wintersportfan weet, is er niets mooiers dan het vastklikken van je ski's, snowboard of sneeuwschoenen wanneer het begint te sneeuwen. Om volop te genieten van de vallende sneeuwvlokken kun je je het beste kleden in buitenkleding voor de winter. Hier is een donsjas gemaakt met Nike Storm-FIT technologie om je bovenlichaam te beschermen.

(Gerelateerd Nike's beste cadeautips voor skiërs en snowboarders)

Nike Storm-FIT materiaal is een laag van polyester microvezels die je beschermt tegen water en wind. Wanneer je een Nike Storm-FIT jack dichtritst, ben je beschermd tegen de nattigheid en kou van (natte) sneeuw en ijzel.

Hett Nike Sportswear Storm-FIT Windrunner PRIMALOFT® jack voor heren is bijvoorbeeld gemaakt met beschermende Storm-FIT technologie en gevoerd met PRIMALOFT® Thermoplume isolatie, een alternatief voor dons dat warmte vasthoudt.