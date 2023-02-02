De beste donsjacks voor heren van Nike

De beste Nike donsjassen voor heren
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Deze isolerende, gevulde herenjacks zorgen ervoor dat je het de hele winter warm hebt.
Een donsjas is even essentieel voor je wintergarderobe als shorts voor je zomergarderobe. Een donsjas houdt je altijd warm en komt goed van pas wanneer de kou toeslaat, ongeacht of je een trektocht maakt, van de parkeergarage naar een winkel loopt of van je werk naar een sportschool reist.
Maar welke donsjas is de beste voor jou? Hieronder vind je een overzicht van de beste Nike donsjassen voor heren, ingedeeld naar de activiteiten of avonturen waarvoor ze het meest geschikt zijn.
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De beste Nike donsjassen voor heren
1. Voor wintersport: Nike Storm-FIT donsjassen
Zoals elke wintersportfan weet, is er niets mooiers dan het vastklikken van je ski's, snowboard of sneeuwschoenen wanneer het begint te sneeuwen. Om volop te genieten van de vallende sneeuwvlokken kun je je het beste kleden in buitenkleding voor de winter. Hier is een donsjas gemaakt met Nike Storm-FIT technologie om je bovenlichaam te beschermen.
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Nike Storm-FIT materiaal is een laag van polyester microvezels die je beschermt tegen water en wind. Wanneer je een Nike Storm-FIT jack dichtritst, ben je beschermd tegen de nattigheid en kou van (natte) sneeuw en ijzel.
Hett Nike Sportswear Storm-FIT Windrunner PRIMALOFT® jack voor heren is bijvoorbeeld gemaakt met beschermende Storm-FIT technologie en gevoerd met PRIMALOFT® Thermoplume isolatie, een alternatief voor dons dat warmte vasthoudt.
2. Voor elke dag: Nike Therma-FIT donsjassen
Op zoek naar een donsjas voor je runs of om snel een bak koffie te pakken? Bekijk de Nike selectie donsjassen met Nike Therma-FIT technologie.
Nike Therma-FIT is een dubbel geborsteld microvezelfleece dat warmteverlies tegengaat en energie vasthoudt om je warm te houden. Nike Therma-FIT materiaal slaagt daarin zonder overtollig volume of meer gewicht. Je blijft dus comfortabel zonder er klunzig uit te zien.
Denk na over je persoonlijke stijl om te bepalen wat de juiste Nike Therma-FIT donsjas voor jou is. Door de kliksluitingen en kraag heeft het Nike Sportswear Therma-FIT Authentics isolerende coachjack voor heren echt de look van een coachjack, dat je kunt combineren met een casual streetwear outfit.
Daarentegen is het Nike Sportswear Therma-FIT Windrunner geïsoleerde jack in camouflagekleuren voor heren, met een rits aan de voorkant en capuchon aan de achterkant, geschikter voor iemand die een klassieke donsjas zoekt.
3. Voor outdooravonturen: Nike Therma-FIT ADV donsjassen
Als je een trailrunner, hiker, kampeerder of ander type outdooravonturier bent, is een donsjas met Nike Therma-FIT ADV technologie wellicht de beste keuze voor jou.
Therma-FIT ADV verbetert de technologie die wordt gebruikt in Therma-FIT. Dit resulteert in gear die even waterafstotend en warm is, maar op een meer geavanceerde manier. Nike Fit ADV maakt gebruik van diepgaande inzichten van atleten, sportwetenschappelijk onderzoek, op je lichaam afgestemde technologie en innovatieve designkenmerken om kleding aan te passen aan de specifieke behoeften van sport, beweging en lifestyle.
Als je bijvoorbeeld een hardloper bent, voel je je misschien het meest comfortabel in een jas met een strak aansluitende pasvorm, zoals het Nike Therma-FIT ADV Repel hardloopjack met donsvulling voor heren. Dit jack vormt zich naar je lichaam en geeft je armen alle bewegingsvrijheid.
Ben je een hiker en is bewegelijkheid van je armen minder belangrijk voor je outdooractiviteiten? Dan is het Therma-FIT ADV ACG 'Lunar Lake' donsjack mogelijk de beste keuze, dankzij de isolatie die warmte vasthoudt, maar vocht laat ontsnappen.
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Tekst: Gabrielle Kassel