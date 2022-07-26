De beste back-to-school Nike kleding voor kids

14 back-to-school kleding-essentials voor kids van alle leeftijden
Koopgids
Van hoodies tot joggingbroeken tot sneakers, bekijk de beste back-to-school gear van Nike.
Voor veel kids is terug naar school gaan iets speciaals: ze zien hun klasgenoten weer en trekken een nieuwe outfit aan om het schooljaar goed te beginnen.
Voor de volwassenen in hun leven kan deze periode daarentegen met stress gepaard gaan. Van het naleven van kledingvoorschriften tot ervoor zorgen dat de kleding geschikt is voor verschillende dagelijkse activiteiten (in de klas en op het voetbalveld) – het is belangrijk om praktische aankopen te doen.
De oplossing? Geef kids de functionele kleding die ze nodig hebben voor hun eerste dag in het klaslokaal én voor op het schoolplein — en ontdek kleding die comfortabel aanvoelt en waarmee ze tegelijkertijd hun stijl kunnen uiten. Bekijk de beste Nike kleding en schoenen voor het nieuwe schooljaar.
Quick Takeaways
- Nike offers recommendations for three groups: little kids (sizes 4T to 7), big kids (sizes XS to XL) and pre-teens.
- Key apparel picks include hoodies, joggers, tees, track jackets and more.
- Footwear picks span Air Force 1, Air Max, Dunk and Pegasus silhouettes.
- Dri-FIT options are available across all groups for active school days.
- The pre-teen section covers performance-ready styles built for the athlete in between childhood and teenage years.
- Shop by group below, or browse the full Nike kids collection.
Back to School Essentials for Little Kids (Sizes 4T to 7)
1. Nike T-shirt voor kleuters
Als het gaat om back-to-school basics, kun je nooit te veel T-shirts hebben. Kies een zachte katoenmix voor elke dag of ga op extra actieve dagen voor een Nike Dri-FIT T-shirt. Dit lichte materiaal is ontworpen om vocht van de huid weg te voeren, zodat kids koel en droog blijven als ze op een warme dag rondrennen.
2. Nike Jurk voor kleuters
Als je weet dat je kind er van houdt om op het schoolplein te spelen, te rennen en te springen, is comfortabele, elastische en soepele kleding de beste keuze voor de eerste schooldag.
Een ruimvallende Nike jurk voor kleuters van zacht materiaal is dan perfect. Als een kind meer bedekking en stijl wil, kun je een jurk combineren met shorts of tights.
3. Nike Dri-FIT Polo voor kleuters
Polo's zijn een eenvoudige manier om de outfit van een kind net iets netter te maken als dat hun stijl is (of als de kledingvoorschriften dat vereisen). Met zweetafvoerend materiaal houdt deze Nike Dri-FIT polo voor kleuters je kleintje droog en comfortabel, zowel in de klas als op het schoolplein en 's avonds aan tafel met het gezin.
4. Nike Sportswear Club Fleece Joggingbroek voor kleuters
Hou je kleintje in de herfstmaanden warm en comfortabel met de Nike Sportswear Club Fleece joggingbroek voor kleuters. Het eenvoudige design zorgt voor optimaal comfort, en de superzachte voering aan de binnenkant is ook perfect voor relaxmomentjes thuis in het weekend.
5. Nike Sportswear Club Fleece Hoodie voor kleuters
De Nike Sportswear Club Fleece hoodie voor kleuters is ontworpen voor comfort en heeft geborsteld fleece voor zachtheid en warmte, plus een oversized, ruimvallende pasvorm. Kijk niet raar op als je kind hem nooit meer uit wil trekken.
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7 back-to-school essentials voor kids (maat XS–XL)
1. Nike Lifestylebroek voor kids
Er zijn verschillende redenen waarom de Nike lifestylebroek een echte back-to-school essential is. Ten eerste is hij even comfortabel en elastisch als een sportbroek, maar heeft hij ook een meer getailleerde pasvorm dan een joggingbroek.
Ten tweede is hij praktisch. Veel broeken zijn voorzien van ritszakken voor opbergruimte en een elastische tailleband met trekkoord voor een verstelbare pasvorm. De Nike Sportswear utilitybroek voor kids heeft bijvoorbeeld twee zakken (één die dichtritst en één met een vastgestikte klep) en heeft een toelopende pasvorm richting de enkels voor een strakke look, zodat kids hun favoriete schoenen kunnen showen.
2. Nike Sportswear Fleece joggingbroek voor kids
Als de temperatuur daalt en kids iets warms nodig hebben, kies dan voor een met fleece gevoerde Nike Sportswear joggingbroek. Zo blijven kids gegarandeerd warm tijdens de pauze. Sommige modellen hebben wijd uitlopende pijpen voor kids die van deze trend houden, terwijl andere modellen meer getailleerd zijn rond de enkels.
3. Nike Sportswear Icon Clash Kinderrok
Voor kids die een fashionstatement willen maken, zijn er Nike jurken en rokken. De collectie varieert van zwierige stijlen met opvallende patronen tot sportieve modellen, zoals de Nike Dri-FIT Icon Clash twee-in-één trainingsrok. Deze rok heeft een geïntegreerd elastisch binnenbroekje, waardoor hij geschikt is voor in de klas of tijdens naschoolse sportactiviteiten.
4. Nike Sportswear Trainingspak voor kids
Als het kind met wie je gaat shoppen dol is op matchende sets, kijk dan eens bij Nike trainingspakken voor kids. Met een zachte en relaxte look die er tegelijkertijd stijlvol uitziet, is het niet gek dat trainingspakken al decennia lang signature gear van Nike zijn. Bovendien is het veelzijdige design afgestemd op de levensstijl van een kind — ideaal voor elke dag of tijdens de warming-up voor een wedstrijd.
5. Nike Sportswear Club Hoodie voor kids
Net als een set geslepen potloden en een rugzak is een hoodie een must-have voor het nieuwe schooljaar. Kids kunnen een zachte Nike Sportswear fleecehoodie onder een jack dragen op koude dagen en hem uittrekken en om hun middel knopen als het 's middags warmer wordt.
6. Nike Air Force 1 voor kids
Met tientallen kleurencombinaties en designs voor kids, waaronder low-top, mid-top en high-top stijlen, zit je altijd goed met een Nike Air Force 1. De Nike Air Force 1 LV8 Next Nature sneakers hebben een meerkleurig design, Nike Air demping voor comfort en een rubberen zool voor grip. Ga voor een meer klassieke look voor de volledig witte low-tops.
Nike schoenmaten voor kids lopen van 35,5 tot 40. Voor kids die deze maten ontgroeid zijn, is er de Nike Air Force 1 voor volwassenen.
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Back to School Essentials for Pre-Teens
Pre-teens need more than just the basics. They’re finding their style, and their back-to-school clothes should reflect that. These picks blend performance and style, with options that work from the classroom to practice without missing a beat.
1. Nike Studio Fleece Crew
For the pre-teen who wants to show off their style, a colorful Studio Fleece Crew sweatshirt is just the option for them to mix and match. Layer a polo or jersey underneath and let the collar pop out, or wear it solo. It’s up to them how to style their Nike clothes for pre-teens.
2. Nike Sweater Tank
Equal parts comfort and style, the sweater tank is an iconic piece of their almost-a-teenager uniform. Let it serve as a base layer for early morning classes or sports practice. They can finish the look with a hoodie, track jacket or long-sleeve tee on top.
3. Nike Sportswear Skort
Your pre-teen doesn’t have to be heading to the tennis court or golf green to throw on a skort. These soft, stretchy bottoms have all the comfort of shorts, while adding a more fashion-forward touch. If your pre-teen has been experimenting with their personal style, refresh their back-to-school look with a skort they’ll want to wear Monday through Friday.
4. Air Zoom Pegasus
With the life of a pre-teen often feeling like it's on overdrive, they need a pair of shoes that can get them from class to practice to after-school hangs unscathed. Consider the Air Zoom Pegasus as one of the best Nike shoes for back to school, as it’s built to serve them in motion. The lightweight foam and springy air unit keep them comfortable on their feet.
5. Nike Sportswear Tech Fleece Jogger
Before you know it, summer weather will be over, so while you do your back-to-school shopping, stock up on cool-weather staples for your pre-teen, like a light pair of Nike Sportswear Tech Fleece Joggers. Designed to be smooth yet soft, they’ll keep your kid comfortable and looking cool.
6. Nike Sportswear Tee
These days, they may ask you to drop them off down the block, but you’ll earn major cool points with your pre-teen if you let them pick out a Nike Sportswear Tee that shows off their personal style. Whether it’s bold and graphic or something more low-key, they’ll have something comfortable and durable to wear all day long. (You may even want to buy them in bulk).
FAQs
What should kids wear for back to school?
Back-to-school clothes should be comfortable enough to get them from the start of their day through the final bell. Look for durable or soft materials, while letting your kid or pre-teen show off a bit of their style.
What Nike shoes are best for back to school?
The best Nike shoes for back to school include sneakers like Air Force 1s, Nike Pegasus, and the Air Max 95. They’re fashion-forward yet durable enough to get kids through hours on their feet.
What Nike clothes are good for active kids at school?
For active kids, the best back-to-school clothes are ones they can get dirty in. A cotton Nike Sportswear Tee or a pair of Tech Fleece Joggers will stand up to a full day of activities and can be thrown in the wash afterward.
What's the difference between big kids and little kids Nike sizing?
Nike clothes for little kids will be listed in sizes 4T to 7. Big kids’ sizes run from XS to XL.
What Nike styles are best for pre-teens?
For pre-teens, the best Nike clothes are styles that work with their busy schedules, from getting dressed in the morning through extracurriculars. Look for styles that let them show off a bit of personality, while still being tough enough to meet their needs. That means tops like the Mavn Dri-FIT top or Nike Sportswear tee, bottoms like Nike Tech Fleece Jogger, along with footwear like Nike Rift and Air Zoom Pegasus.
Are Nike Dri-FIT clothes good for school?
Nike Dri-FIT clothes are great for school, as they will keep kids comfortable thanks to a smooth, stretchy feel and easy-drying ability.
What Nike hoodies are best for back to school?
Any Nike hoodie is great for back to school, but you can look at favorite styles like the Nike Sportswear Club Fleece and the Tech Fleece if you want something you know they’ll love.
How do I choose between Nike joggers and track pants for school?
If you’re deciding between Nike joggers and track pants, you can’t go wrong with either choice. Both offer soft, comfortable designs for your kid to wear to school. If you want to prioritize warmth, Tech Fleece joggers are a great choice. For a durable option they can wear all day, track pants will meet all their needs.