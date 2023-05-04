Basisonderdelen van atletiek: leidraad voor beginners

Als je ooit een atletiektoernooi hebt bijgewoond, dan weet je dat er geen gebrek aan actie is. Op zo'n dag worden er tientallen wedstrijden voor allerlei sporters gehouden: sprinters, hoog- en verspringers, speerwerpers, hordelopers, langeafstandslopers, snelwandelaars enzovoort.

De grote verscheidenheid aan wedstrijden en competities is een van de mooiste dingen van atletiek, zegt Steve Dolan, directeur atletiek en crosscountry aan de University of Pennsylvania. Met zo veel onderdelen is er voor ieder wel wat wils, of je nu atleet of toeschouwer bent.

Als je op zoek bent naar een volgend onderdeel dat je wilt uitproberen of inzicht wilt krijgen in de meer dan twintig onderdelen die op een atletiektoernooi worden gehouden, dan raden we je deze handleiding aan. Je vindt hierin uitleg van deskundige sportcoaches over de vele disciplines die atletiek rijk is.

Maar voordat we verdergaan is het belangrijk iets meer te weten over de atletiekbaan zelf.