De geschiedenis van de Nike Air Force 1

Voordat de AF1 werd uitgebracht, waren basketbalschoenen zo basic als maar kon. Spelers waren gewend om drie, vier, soms zelfs vijf paar sokken te dragen om de klap van het landen op beton te verzachten.

Voor meer ondersteuning liet Air Force 1 designer Bruce Kilgore zich inspireren door de Approach, een wandelschoen van Nike. Omdat wandelen gepaard gaat met inspannende op- en neerwaartse bewegingen, had de Approach een verlaagde achterkant, wat de druk op de achillespezen verminderde. Het leek Kilgore niet meer dan logisch om datzelfde idee op basketballers toe te passen.

Bij de introductie van de AF1 eind oktober 1982, maakte Nike bekend dat de schoenen 30 procent betere schokdemping boden en 20 procent veerkrachtiger waren dan een standaardschoen. Toen spelers er het veld mee op gingen, waren ze op slag verkocht.