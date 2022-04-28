Bh By Adwoa
Adwoa Aboah: Sport-bh nieuwe stijl
Bra By Adwoa is het nieuwste deel in onze serie 'Bra By'. Deze keer neemt de iconische fashionista, model, actrice en activist Adwoa Aboah de regie in handen. Via haar platform en podcast 'Gurls Talk' predikt ze het belang van zelfliefde bij haar community. Dit deel van 'sport-bh nieuwe stijl' is daarin niet anders. Duik met Adwoa in het hoe, wat, waarom en wanneer van sport-bh-stijl.
Londen casual met de Nike Swoosh bh in het wit
"In Londen voel ik me het meeste thuis. Daar is mijn community. Deze look doet me denken aan mijn geboorteplaats; hij is cool, maar heeft ook een rauw randje. Ik hou van de klassieke Swoosh bh. Hij is niet voor niets iconisch en zal altijd modern aanvoelen. De bh geeft dat nostalgische jaren-90-gevoel uit mijn jeugd waar ik zo van houd. Die vibe wordt helemaal afgemaakt door het blitse groene jack met die glanzende felblauwe hoodie eronder."
Ongedwongen ontspannen met de Nike Air Dri-FIT Indy bh in het zwart
"Dit is de bh bij uitstek als het tijd is om te ontspannen. Hij is zacht, knus en aangenaam (mijn eeuwige vibe). Perfect voor kalmerende yogasessies of als je gewoon wat wilt rekken en strekken en ademhalingsoefeningen wilt doen. Of gewoon op de vloer wilt liggen. Deze bh biedt me genoeg ondersteuning, maar heeft ook het draaggemak om tot rust te komen en te herstellen."
Een vleugje kleur met de Nike Swoosh bh in het rood
"Deze look is te gek. Door alles superdonker te houden, komt dat ene vleugje rood extrahard binnen. Rood is de kleur van kracht, energie, beweging. In deze outfit voelt het alsof ik alles en iedereen aankan. Hij is perfect voor intensieve beweging, bijvoorbeeld een sessie in de boksring, als je jezelf in het zweet wilt werken, je sterk wilt voelen en tot het uiterste wilt pushen."
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