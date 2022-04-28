"Deze look is te gek. Door alles superdonker te houden, komt dat ene vleugje rood extrahard binnen. Rood is de kleur van kracht, energie, beweging. In deze outfit voelt het alsof ik alles en iedereen aankan. Hij is perfect voor intensieve beweging, bijvoorbeeld een sessie in de boksring, als je jezelf in het zweet wilt werken, je sterk wilt voelen en tot het uiterste wilt pushen."

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