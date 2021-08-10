Organisatiepsycholoog Adam Grant over hoe we sterker kunnen worden door vragen te stellen bij onze overtuigingen

Informatie verandert sneller dan ooit, aldus organisatiepsycholoog Adam Grant. Volgens hem kun je hier alleen in meegaan als je je aannames onder de loep neemt. In deze aflevering van Trained praat de populaire auteur met presentator Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance, over hoe je je hiervoor open kunt stellen. Hij trapt af met advies uit zijn jeugd, toen zijn duikinstructeur hem leerde hoe hij zijn hoogtevrees(!) op een andere manier kon benaderen, en dat hard werken zwaarder weegt dan aangeboren talent (of sierlijkheid) — dit leverde Grant uiteindelijk een Amerikaanse overwinning op. Hij vertelt ook zijn kijk op gezondheids- en wellnesscults, en de kracht van mensen die je uitdagen.