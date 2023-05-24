Das richtige Leggings-Styling für einen aktiven Tag

Athleisure heißt das Zauberwort für dein Styling, wenn du im Homeoffice arbeitest oder am Wochenende Erledigungen machst. Dabei sind Leggings das Kleidungsstück der Wahl für jedes Outfit.

Kombiniere dafür entweder eine sportliche Jacke oder ein Oversize-Sweatshirt mit deinen liebsten Nike Leggings. In Bezug auf die Schuhe sind coole Sneaker bequem und ergänzen fast jedes Outfit mit Leggings.

(Verwandter Artikel: Die besten Nike Workout-Leggings für Damen)

Zu diesen Outfits kannst du gerne auch Leggings mit etwas Farbe oder Textur tragen. Du könntest dich beispielsweise für bunte Schuhe entscheiden, die auch zu einer anderen Hose gut aussehen, wie eine hell ausgewaschene Jeans, oder sogar zu einem bequemen Tank-Kleid.

Am Wochenende steht ein Yogakurs an, oder doch lieber ein Treffen mit deinen Besties zum Kaffee? Hier findest du sechs Outfit-Ideen, wie du Leggings für einen aktiven Tag stylst.