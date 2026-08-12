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Leggings mit hohem Bund für Damen

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Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+2
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
€ 109,99
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
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Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
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Nike Universa
Nike Universa Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Universa
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
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7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
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Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
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Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
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7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Zenvy
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Nike Zenvy
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und Print, ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und Print, ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Bestseller
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Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
€ 64,99
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
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Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
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Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
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7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Nike One
Nike One Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
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Nike One
Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
€ 54,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
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Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
€ 64,99
Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
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Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
€ 59,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 66 cm)
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Damen-Leggings (ca. 66 cm)
€ 119,99
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
€ 37,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
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Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
€ 129,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 73,5 cm)
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€ 129,99
Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike One
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
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Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
€ 42,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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€ 109,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
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Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
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NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
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Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
€ 129,99
Nike One
Nike One Shorts (Damen, ca. 13 cm)
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Nike One
Shorts (Damen, ca. 13 cm)
€ 34,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Leggings mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm)
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€ 74,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
€ 64,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Zenvy
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
€ 99,99
Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
€ 44,99
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 74,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Footsie Grip Leggings mit hohem Bund für Damen
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Footsie Grip Leggings mit hohem Bund für Damen
€ 144,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cropped-Leggings mit 43 cm hohem Bund (Damen)
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Cropped-Leggings mit 43 cm hohem Bund (Damen)
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
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Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
€ 74,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch 12,5 cm Shorts für Damen
NikeSKIMS Studio Stretch
12,5 cm Shorts für Damen
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Matte
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
€ 129,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
€ 49,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
€ 74,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
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Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
Recyclingmaterialien
Nike (M) One
Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
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Nike Pro Sculpt
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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€ 109,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
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NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
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Nike One
Nike One Shorts (Damen, ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
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€ 34,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Leggings mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm)
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Zenvy
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Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
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NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Footsie Grip Leggings mit hohem Bund für Damen
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Footsie Grip Leggings mit hohem Bund für Damen
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cropped-Leggings mit 43 cm hohem Bund (Damen)
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Cropped-Leggings mit 43 cm hohem Bund (Damen)
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch 12,5 cm Shorts für Damen
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NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
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€ 129,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
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NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
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Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
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Nike (M) One
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Leggings mit hohem Bund – selbstbewusst bei jedem Schritt

Hoch geschnittene Leggings sind nicht nur unschlagbar bequem, sie geben dir zu jeder Zeit die nötige Sicherheit, dass nirgendwo ungewollt Haut hervorblitzt. Der hohe Bund sorgt für eine optimale Passform und so kannst du dich auch bei intensiven Yoga-Sessions oder kopfüber voll und ganz auf dein Trainingsziel konzentrieren. Unsere blickdichten Materialien lassen dich sogar die tiefste Kniebeuge aussitzen.


Mit der Dri-FIT Technologie helfen wir Athletinnen, cool zu bleiben. Das Material leitet Schweiß nach außen, sodass er schneller verdunsten kann. So bleibt deine Haut angenehm trocken und du kannst beim Workout alles geben. Durch die erhöhte Bewegungsfreiheit biegst du dich in alle Richtungen. Unsere Sportleggings mit hohem Bund sind außerdem super weich und extrem dehnbar – deiner Beweglichkeit sind keine Grenzen gesetzt.


Deine wichtigsten Trainingsbegleiter hast du dank ausgeklügelter Taschendesigns stets bei dir. Schlüssel finden in den innenliegenden Taschen Platz, während dein Telefon in einer größeren Tasche mit Reißverschluss gut aufgehoben ist. So hast du die Hände frei, um deine nächste Herausforderung zu meistern.

Was sind Sport-Leggings für Damen mit High-Waist?

High-Waist Sport-Leggings für Damen mit hohem Bund reichen bis über den Bauchnabel und sorgen so für zusätzliche Abdeckung und Unterstützung in der Körpermitte. Unsere figurbetonten high-waisted Sport-Leggings für Damen definieren deine Silhouette, während der Kompressions-Effekt deinen Muskeln guttut. Für eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit sind alle unsere Leggings mit hohem Bund leicht und flexibel. Finde deinen Lieblings-Style in unserer Damen-Kollektion für Sport-Leggings mit High-Waist.