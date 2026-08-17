Sommerkleidung: für sonnige Tage gemacht
Von Oberteilen und Shorts bis zu praktischen Accessoires: Unsere Kollektion für Sommer-Outfits hat garantiert das Richtige für Sport und Freizeit bei Sonnenschein. Was du dir darunter vorstellen kannst? Aktuelle Kleidung in minimalistischen, lässigen Styles. Atmungsaktive Materialien sorgen für angenehme Kühle, während sich elastische Stoffe all deinen Bewegungen anpassen. Füge dann noch Sneaker mit leichter, stützender Schaumstoffpolsterung hinzu und schon kann das Warmwetter-Training kommen.
Ob vom Sport oder vom Sonnenschein – das Schwitzen lässt sich leider nicht umgehen. Deswegen stellen wir unsere Sommerkleidung mit hochwertigen Performance-Stoffen her, darunter auch unsere Nike Dri-FIT Technologie. Dieses ausgezeichnete Gewebe leitet den Schweiß von der Haut ab, damit er schneller verdunstet und ein angenehm trockenes und frisches Tragegefühl hinterlässt. Wenn dir Atmungsaktivität besonders wichtig ist, hol dir körperbetonte Designs mit Mesh-Einsätzen. Wir haben durch Feedback von Profisportler:innen ermittelt, wo sich die Bereiche mit der höchsten Hitzeentwicklung befinden, und diese Einsätze gezielt dort platziert. Du bekommst also genau an den wichtigsten Stellen zusätzliche Luftzufuhr.
Sommerspaß pur ist angesagt? Dann solltest du dich bei unseren Accessoires für deine Sommer-Outfits umschauen. Leichte Caps fördern nicht nur den Schutz vor den Sonnenstrahlen, sie sind dank des Vierwege-Stretchs auch besonders elastisch und lassen sich durch den verstellbaren Riemen individuell anpassen. Der nächste Trip in die Natur steht an? Unsere strapazierfähigen Rucksäcke und Crossbody-Taschen eignen sich perfekt für das Wandern und andere Outdoor-Abenteuer. Dank der vielfachen Taschen und Fächer lässt sich alles übersichtlich organisieren, während Reißverschlüsse für die nötige Sicherheit sorgen. Und damit du bei all dem Sommerspaß auch immer fleißig Wasser trinkst, gibt es hier auch ergonomische Wasserflaschen mit großem Fassungsvermögen.
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Das willst du auch? Dann sichere dir Sommer-Outfits von Nike, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.