Sommer-Outfits & -Kleidung

Nike Club
Nike Club Flow-Webshorts für Herren
Nike Club
Flow-Webshorts für Herren
€ 39,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Herrenschuh
Bestseller
Nike P-6000
Herrenschuh
€ 119,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite, leichte Ripstop-Shorts mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite, leichte Ripstop-Shorts mit hohem Bund (Damen)
€ 49,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-T-Shirt mit modischem verkürzten Schnitt (Damen)
Nike Sportswear
Oversize-T-Shirt mit modischem verkürzten Schnitt (Damen)
€ 39,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Leichte Oversize-Ripstop-Jacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Leichte Oversize-Ripstop-Jacke (Damen)
€ 69,99
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Slides (Herren)
Nike Calm 2.0
Slides (Herren)
€ 49,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-Hemd für Herren
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV-Hemd für Herren
€ 89,99
Nike Tech Helios
Nike Tech Helios Dri-FIT Shorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Tech Helios
Dri-FIT Shorts (Herren)
€ 79,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV -Shorts (ca. 25 cm, Herren)
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV -Shorts (ca. 25 cm, Herren)
€ 94,99
Nike Swift
Nike Swift Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
30 % Rabatt
Nike Victori One
Nike Victori One Slides (Herren)
Nike Victori One
Slides (Herren)
€ 37,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Oberteil aus Satin (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Oversize-Oberteil aus Satin (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite Satin-Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Weite Satin-Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
€ 49,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
€ 109,99
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Nike Zenvy Strappy
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
€ 54,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt (Herren)
Nike Sportswear
T-Shirt (Herren)
€ 44,99
Nike Club
Nike Club Flow-Shorts aus French Terry für Herren
Bestseller
Nike Club
Flow-Shorts aus French Terry für Herren
€ 39,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
€ 79,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
€ 64,99
Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials Herren-T-Shirt
+1
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Premium Essentials
Herren-T-Shirt
€ 39,99
Nike Tech Helios
Nike Tech Helios Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Tech Helios
Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
€ 109,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Enges, verkürztes Tanktop (Damen)
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Enges, verkürztes Tanktop (Damen)
€ 39,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damen-Tanktop
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Nike Sportswear
Damen-Tanktop
€ 49,99
Nike Swift
Nike Swift Leicht gefütterter Sport-BH mit starkem Halt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Leicht gefütterter Sport-BH mit starkem Halt (Damen)
€ 69,99

Sommerkleidung: für sonnige Tage gemacht

Von Oberteilen und Shorts bis zu praktischen Accessoires: Unsere Kollektion für Sommer-Outfits hat garantiert das Richtige für Sport und Freizeit bei Sonnenschein. Was du dir darunter vorstellen kannst? Aktuelle Kleidung in minimalistischen, lässigen Styles. Atmungsaktive Materialien sorgen für angenehme Kühle, während sich elastische Stoffe all deinen Bewegungen anpassen. Füge dann noch Sneaker mit leichter, stützender Schaumstoffpolsterung hinzu und schon kann das Warmwetter-Training kommen.


Ob vom Sport oder vom Sonnenschein – das Schwitzen lässt sich leider nicht umgehen. Deswegen stellen wir unsere Sommerkleidung mit hochwertigen Performance-Stoffen her, darunter auch unsere Nike Dri-FIT Technologie. Dieses ausgezeichnete Gewebe leitet den Schweiß von der Haut ab, damit er schneller verdunstet und ein angenehm trockenes und frisches Tragegefühl hinterlässt. Wenn dir Atmungsaktivität besonders wichtig ist, hol dir körperbetonte Designs mit Mesh-Einsätzen. Wir haben durch Feedback von Profisportler:innen ermittelt, wo sich die Bereiche mit der höchsten Hitzeentwicklung befinden, und diese Einsätze gezielt dort platziert. Du bekommst also genau an den wichtigsten Stellen zusätzliche Luftzufuhr.


Sommerspaß pur ist angesagt? Dann solltest du dich bei unseren Accessoires für deine Sommer-Outfits umschauen. Leichte Caps fördern nicht nur den Schutz vor den Sonnenstrahlen, sie sind dank des Vierwege-Stretchs auch besonders elastisch und lassen sich durch den verstellbaren Riemen individuell anpassen. Der nächste Trip in die Natur steht an? Unsere strapazierfähigen Rucksäcke und Crossbody-Taschen eignen sich perfekt für das Wandern und andere Outdoor-Abenteuer. Dank der vielfachen Taschen und Fächer lässt sich alles übersichtlich organisieren, während Reißverschlüsse für die nötige Sicherheit sorgen. Und damit du bei all dem Sommerspaß auch immer fleißig Wasser trinkst, gibt es hier auch ergonomische Wasserflaschen mit großem Fassungsvermögen.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Das willst du auch? Dann sichere dir Sommer-Outfits von Nike, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.