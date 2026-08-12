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Air Max Schuhe & Sneaker für Damen

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Air Max Sneaker für Damen: erreiche deine Ziele

Du willst deine Grenzen austesten? Unsere Nike Air Max Schuhe für Damen unterstützen dich bei jedem Schritt. Schau dir bei unseren Modellen die jeweiligen Sohlenprofile an. Die verschiedenen Traktionsmuster sind auf die unterschiedlichsten Terrains perfekt abgestimmt – je nachdem, wo du trainieren möchtest. Innen im Schuh sorgen erstklassige Dämpfungssysteme für den nötigen Halt und Schutz. Außerdem sind unsere Laufsohlen aus smarten Materialien gefertigt, die sowohl strapazierfähig als auch leichtgewichtig sind. Im Übrigen haben wir unser Unternehmen nach der griechischen Siegesgöttin benannt. Kein Wunder also, dass der Support für Sportlerinnen Teil unserer DNA ist.


Herzstück des Nike Air Max für Damen ist das bewährte Air-Element. Dieses innovative Dämpfungssystem setzt auf komprimierte Luft und bietet dir erstklassigen Schutz, ohne aufzutragen oder zusätzliches Gewicht zu erzeugen. Zuerst federt es den Aufprall jedes Schritts ab und kehrt danach in seine Ausgangsposition zurück. So entstehen eine optimale Energierückgabe und ein antreibendes Laufgefühl. Es kommt aber noch besser: Weicher Schaumstoff in der Mittelsohle gewährleistet lang anhaltenden Komfort und reduziert Ermüdungserscheinungen.


Wie wäre es mit einem Nike Air Max Turnschuh für Damen, der mit innovativem Support punkten kann? Dann schau dir unsere Air Max Dn8-Kollektion genauer an. Die darin enthaltenen Modelle verfügen über acht Air-Tubes, die über die gesamte Sohle verteilt und mit Druckluft befüllt sind. Durch den Fluss der Luftströme zwischen den einzelnen Tubes kann dein Schuh auf die einzigartigen Bewegungsabläufe deines Gangs reagieren. Achte auch auf Modelle mit Kunststoff-Fersenclip. Er sorgt dafür, dass dein Fuß im Schuh nicht verrutscht, sodass du dich auf eine optimale Passform mit sicherem Sitz verlassen kannst.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf deiner Nike Air Max Damensneaker auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Außerdem werden seit 2008 sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.