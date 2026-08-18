  1. Bekleidung
    2. /
  2. Hoodies & Sweatshirts

Hoodies & Sweatshirts für Damen

Studio Fleece

Studio Fleece

Engineered Softness. Drei Stoffgewichte. Zwei Fits. Jeder Look ein Win.

24.7 ImpossiblySoft

24.7 ImpossiblySoft

Für täglichen Komfort mit Premium-Vibe

Studio Fleece

Studio Fleece

Engineered Softness. Drei Stoffgewichte. Zwei Fits. Jeder Look ein Win.

24.7 ImpossiblySoft

24.7 ImpossiblySoft

Für täglichen Komfort mit Premium-Vibe

Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversize-Sweatshirt (Damen)
+3
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversize-Sweatshirt (Damen)
€ 59,99
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
+3
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
€ 69,99
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
+2
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
€ 64,99
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
€ 64,99
Studio Fleece
Studio Fleece
Vielseitige Go-tos für jeden Tag.
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Hoodie (Damen)
+2
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Hoodie (Damen)
€ 64,99
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Bestseller
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
€ 69,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
+1
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
€ 94,99
Nike Pro
Nike Pro Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
€ 89,99
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
€ 64,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Hoodie (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Hoodie (Damen)
€ 89,99
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Kapuzenjacke (Damen)
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Kapuzenjacke (Damen)
€ 119,99
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Damen-Rundhalsshirt
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Damen-Rundhalsshirt
€ 69,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Track-Jacket (Damen)
Nike Pregame Fleece
Oversize-Track-Jacket (Damen)
€ 119,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
€ 99,99
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
€ 69,99
NOCTA
NOCTA CS Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
NOCTA
CS Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
€ 79,99
NikeSKIMS dehnbares Strickmaterial
NikeSKIMS dehnbares Strickmaterial Baby-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
NikeSKIMS dehnbares Strickmaterial
Baby-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
€ 109,99
Nike
Nike Therma-FIT Basketball Performance-Hoodie (Damen)
Nike
Therma-FIT Basketball Performance-Hoodie (Damen)
€ 74,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Hoodie (Damen)
Nike Pregame Fleece
Oversize-Hoodie (Damen)
€ 109,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Weite Weste (Damen)
Nike Pregame Fleece
Weite Weste (Damen)
€ 94,99
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Oversize-Basketball-Hoodie für Damen
Nike Phoenix Fleece
Oversize-Basketball-Hoodie für Damen
€ 99,99
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Hoodie (Damen)
Recyclingmaterialien
Jordan Brooklyn
Hoodie (Damen)
€ 64,99
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für Damen
Jordan Brooklyn
Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für Damen
€ 59,99
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Damen-Rundhalsshirt
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Damen-Rundhalsshirt
€ 64,99

Hoodies für Damen: Komfort trifft auf Wärme

Die Nike Hoodies und Sweatshirts sind die perfekten Begleiter für Outdoor-Sporteinheiten. Ob lockere Aufwärmübungen auf der Laufbahn oder schweißtreibende Übungen im Boot Camp – unsere Hoodies und Sweatshirts stehen dir treu zur Seite. Der Style kommt dabei natürlich nicht zu kurz: Dank einer großen Auswahl an Farben und Prints findest auch du deinen Lieblingslook.

Auf die Temperatur kommt es an

Auch Kälte kann dich nicht aufhalten: Mit unseren Fleece-Hoodies trotzt du selbst winterlichsten Bedingungen. Pullover aus Thermomaterialien halten die Körperwärme, sodass sie sich schnell angenehm warm anfühlen. Kapuzenpullover mit angerautem Innenfutter bieten gleich noch soften Schutz für Kopf und Ohren. Wenn du zu kalten Händen neigst, nimm unsere Hoodies mit Daumenloch in den Bündchen oder mit Kängurutasche – so bist du rundum vor Wind und Kälte geschützt.

Immer schön cool bleiben

In unserer Kollektion findest du auch Hoodies aus Dri-FIT und anderen schweißableitenden Materialien. So kannst du unkompliziert in dein Warm-up und Cool-down gehen. Recycelte und nachhaltige Stoffe sind gut für deinen ökologischen Fußabdruck und wenn du extra Bewegungsfreiheit brauchst, sind unsere Modelle mit Stretch genau dein Ding.

Der Style macht’s

Unsere Nike Sweatshirts machen nicht nur im Fitnessstudio eine gute Figur. Auffälliges Color-Blocking bringt neuen Wind in deinen Streetstyle, während halblange Reißverschlüsse und der ikonische Swoosh für Old-School-Vibes sorgen. Retromäßig bist du in Batik-Optik unterwegs, doch auch dezente Designs punkten stilvoll mit kontrastierenden Details.

Passt? Passt!

Ob weit oder schmal geschnitten, unsere Kollektion bietet für jeden Typ die richtige Passform. Relaxte Schnitte können einfach nach dem Training übergezogen werden. Körperbetonte Modelle lassen dir zum Beispiel bei Dehnübungen mehr Bewegungsfreiheit, ohne dich einzuengen. Sweatshirts mit Rippstrick an Bündchen und Saum bieten einen alltagstauglichen Look und halten zusätzlich schön warm.

Kleine, feine Details

In unserer Kollektion findest du immer wieder kleine Details, die deine Performance boosten. 3/4-Ärmel eignen sich vor allem bei wechselhaften Wetterbedingungen. Mit einem Kordelzug am Saum kannst du deinen Look individualisieren und für extra Wärme sorgen. Geometrische Strickeinsätze schaffen Textur, während versteckte Reißverschlüsse an den Ärmeln zusätzliche Abkühlung versprechen. Metallic-Details sehen einfach stylish aus, wenn du nicht nur mit deiner Performance glänzen möchtest.

Der richtige Hoodie für dich

Wir haben unsere Kollektion bewusst offen gestaltet, denn Hoodies und Sweatshirts trägt man eben nicht nur zu einer bestimmten Sportart. Auf dem Weg ins Fitnessstudio magst du dich vielleicht lieber in einen relaxten Boyfriend-Style kuscheln. Bei warmem Wetter bist du mit einem Pullover aus leichtem French Terry gut ausgerüstet. Crop-Varianten mit verschiedenen Texturen bieten das ganz Jahr über maximalen Komfort. Vielleicht magst du es aber auch etwas verspielter und greifst zu Modellen mit Kängurutasche oder Raglanärmeln. Egal, für welchen Style du dich entscheidest: Unsere Nike Hoodies und Sweatshirts helfen dir dabei, deine Trainingsziele zu erreichen.