Die besten Nike Workout-Leggings für Damen

Wenn eine Eigenschaft besonders typisch für Nike Zenvy Leggings ist, dann ist es ihr butterweiches Tragegefühl. Diese Leggings bestehen aus Nike InfinaSoft-Material mit Garnen, die für eine besondere Weichheit und Geschmeidigkeit entwickelt wurden. Sie sind unsere bislang weichsten Nike Leggings.

Aber Nike Zenvy Leggings zeichnen sich nicht nur durch ihre Weichheit aus. Sie haben einen extrabreiten Taillenbund, der jede Yoga- oder Pilatesbewegung mitmacht und so für eine besonders hohe Bewegungsfreiheit sorgt. Sie bieten eine sanfte Kompression, wodurch sie ideal für eine größtmögliche Bewegungsfreiheit geeignet sind. Minimale Nähte sorgen für eine gemütliche, bequeme Passform und einen perfekten Look. Die Einstecktasche hinten in der Mitte ist groß genug für dein Smartphone.

Diese Leggings sind mit Nike Dri-FIT-Technologie versehen, die dir hilft, dein Training zu genießen, ohne dabei schweißnass zu werden. Sie sind mit hohem und halbhohem Bund sowie in einer Vielzahl von Längen erhältlich: von voller Länge bis hin zu Bike Shorts mit einer Beininnenlänge von 20,3 cm.