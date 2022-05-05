Die besten Nike Leggings mit hohem Bund für jede Aktivität

Leggings aus hochwertigem Material sollten auch beim Bücken blickdicht sein. Das lässt sich ganz einfach testen, indem du vor dem Spiegel einen tiefen Squat machst oder runter bis zu deinen Zehen greifst. Wenn dabei weder Haut noch Unterwäsche durchschimmert, ist der Test bestanden. Blickdichte Nike Styles, wie die Nike Yoga Dri-FIT Luxe Infinalon Leggings, bestehen aus einer Mischung aus Nylon, Elastan und Polyester, damit bei deinen Squats nichts ungewollt hervorblitzt.

Falls du Leggings gern beim Sport tragen möchtest, kannst du mit schweißableitenden Materialien wie Nike Dri-FIT dafür sorgen, dass deine Haut kühl und trocken bleibt, da Feuchtigkeit schneller verdunsten kann. Bei kaltem Wetter kommt es hingegen auf Materialien an, die den Wärmeverlust möglichst verlangsamen. Nike Therma-FIT Leggings kombinieren zu diesem Zweck spezielle Eigenschaften, die deine Körperwärme speichern, ohne dich dabei zu beschweren.