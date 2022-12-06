Die besten Oversized-Sweatshirts für Damen von Nike

Die besten Oversize-Sweatshirts für Damen von Nike
Einkaufs-Guide
Diese Oversize-Sweatshirts in fünf verschiedenen Styles sind genau das Richtige für jeden Bedarf.
Ganz gleich, ob du auf der Suche nach neuer Loungewear bist oder ein lässiges Outfit abrunden willst, mit einem Oversize-Sweatshirt von Nike ist dir warmer Tragekomfort sicher. Hier findest du nicht nur locker sitzende Pieces mit Viertelreißverschluss für Workouts bei milden Temperaturen, sondern auch wärmespeichernde Rundhalsoberteile aus fortschrittlichen Materialien für kalte Tage.
Diese Nike Oversize-Sweatshirts aus fünf unterschiedlichen Materialien sorgen dafür, dass du stets perfekt für jede Situation gerüstet bist.
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Die besten Oversize-Sweatshirts für Damen von Nike
1. Nike Phoenix Fleece-Sweatshirts
Optimal für: niedrige Temperaturen
Jetzt, wo die Temperaturen fallen, solltest du bei der Wahl eines warmen Pullovers auf Fleece setzen. Nike Sportswear Phoenix Fleece-Sweatshirts sind außen angenehm glatt und innen angeraut, wodurch sie sich besonders weich und bequem anfühlen. Diese Oberteile sind in voluminösen Silhouetten erhältlich und sorgen dank breiter Ripp-Abschlüsse an Saum und Bündchen für zusätzliche Wärme.
Phoenix Fleece findet sich nicht nur in lockeren Crop-Tops mit Polokragen, sondern auch in Extra-Oversize-Sweatshirts mit nahtlosem Ausschnitt sowie in klassischen Hoodies. Und es gibt die Styles auch in verschiedenen Farben – von neutralen Erdtönen bis hin zu leuchtendem Pink und Grün.
2. Nike Dri-FIT Sweatshirts
Optimal für: intensive Workouts bei milden Temperaturen
Dank schweißableitender Eigenschaften bleibst du auch in der heißen Phase deines Workouts angenehm kühl. Nike Dri-FIT-Material ermöglicht kühlen, trockenen Tragekomfort und durch die weite Passform lässt es sich easy mit anderen Layern kombinieren.
Dank French-Terry-Material fühlen sich diese Sweatshirts auch trotz ihres weiten Schnitts superleicht an. Sie sind in einer Vielzahl von Styles erhältlich – unter anderem mit Viertelreißverschluss, durchgehendem Reißverschluss, als klassische Pullover oder als Hoodies mit Känguru-Reißverschlusstaschen.
3. Nike Therma-FIT Sweatshirts
Optimal für: Workouts bei Kälte
Nike Therma-FIT Oversize-Sweatshirts sorgen für eine erstklassige Temperaturregulierung beim Training in der Kälte: Sie speichern die natürliche Körperwarme und lassen Schweiß verdunsten, damit dir nicht kalt wird.
Mit Nike Therma-FIT ADV entscheidest du dich für die bisher fortschrittlichste wärmeregulierende Technologie von Nike, bei der hochwertige Materialien zum Einsatz kommen und die auf den Erkenntnissen von Athlet:innen und Body Mapping basiert. Du kannst zwischen Rundhalsoberteilen im Crop-Style und Cover-ups mit einer Länge bis zur Oberschenkelmitte wählen.
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4. Nike ACG Sweatshirts
Optimal für: Outdoor-Abenteuer
Diese Oversize-Hoodies und -Pullover bieten nicht nur ein bequemes Tragegefühl, sondern sind auch robust und strapazierfähig. Die tief angesetzten Schultern ermöglichen noch mehr Bewegungsfreiheit und die meisten Sweatshirts der Bekleidungslinie sorgen dank Nike Therma-FIT-Material auch bei niedrigen Temperaturen für angenehme Wärme.
Nike All Conditions Gear – oder ACG – besticht durch von der Natur inspirierte Muster wie zum Beispiel Schneeverwehungen oder Basalt-Felsformationen. Abgesehen davon bestehen die Styles zu mindestens 75 Prozent aus nachhaltigen Materialien, was bedeutet, dass du die Natur, die du erkundest, gleichzeitig auch schützt.
5. Nike Sweatshirts aus nachhaltigen Materialien
Du bist auf der Suche nach Oversize-Pullovern, die mit dem Gedanken an Nachhaltigkeit produziert wurden? Kein Problem! Entscheide dich ganz einfach für Styles aus "Tuff Knit"-Fleece, French Terry usw., die allesamt zu mindestens 50 bis 75 Prozent aus Recyclingmaterialien bestehen. Ungefärbte Styles zum Beispiel sorgen für einen natürlichen Look. Und bei manchen Oversize-Hoodies wurde Nike Grind-Material – also Recyclingmaterial, das aus Abfällen bei der Schuhherstellung gewonnen wird – für das Swoosh-Logo und die Kordelzugspitzen verwendet.
Du willst einen komplett neuen Look? Dann ist der Nike Forward Oversize-Hoodie genau das Richtige für dich. Nike Forward ist kein traditionelles Strickmaterial, sondern besteht aus mehreren dünnen Faserschichten. Der Hoodie hat somit einen um 75 Prozent geringeren CO2-Fußabdruck, hält aber trotzdem angenehm warm und sorgt für ein weiches Tragegefühl.
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Text: Emilia Benton