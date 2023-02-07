Ideen für monochrome Outfits von Nike anzeigen
Stylingtipps
Du kannst passende Farben für ausdrucksstarke Looks im und außerhalb des Gym kombinieren.
Monochrome Outfits setzen auch ohne großes Styling Akzente. Egal, ob ein wichtiger Moment ansteht oder du das Potenzial deines Kleiderschranks voll ausschöpfen möchtest, durch die Kombination von Teilen der gleichen Farbfamilie kannst du mit anderen Outfit-Komponenten wie Textur oder Silhouette spielen.
Ob du nun auf dem Weg zum Spinning oder ins Büro bist, Nike bietet eine Reihe von Kleidungsstücken, die kombiniert, gemischt und gemeinsam getragen werden können. So kannst du verschiedene monochrome Outfits kreieren, die alle einen mühelosen Charme versprühen.
Im Anschluss findest du einige einfache Möglichkeiten, wie du den Look mit diesen Must-haves von Nike kombinieren kannst.
1. Monochrome Sport-BHs und Leggings
Wenn du beim Training einen Sport-BH und eine dazu passende Leggings mit mittelhohem oder hohem Bund trägst, dann wird dir noch mal auffallen, dass man sich auch für ein Workout schick machen kann. Um die Farbe optimal zur Geltung zu bringen, solltest du nach einem Sport-BH Ausschau halten, der tiefer auf dem Brustkorb sitzt: Durch dieses mehr an Stoff kann die Farbe noch mehr strahlen.
2. Monochrome Hoodies und Trainingshosen
Hoodies und Jogginghosen können als bequemes Set getragen werden, aber dem Ton-in-Ton-Look fehlt das gewisse Etwas, wenn er in Schwarz oder Grau gehalten ist. Die Farbe sollte überraschend sein, wie ein monochromes Outfit in gedämpftem Pink, z. B. im Farbton Canyon Rust.
Nike Solo Swoosh Fleece-Bekleidung ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich, sodass du einfach etwas finden kannst, das zu dir passt.
3. Monochrome Sweatshirts und Trainingshosen
Du kannst mit verschiedenen Silhouetten experimentieren, von locker und relaxt bis hin zu passgenau und perfekt zum Yoga. Die Nike Phoenix Fleece-Hosen mit weitem Bein sorgen beispielsweise für eine lässige Vintage-Ästhetik. Und in Kombination mit einem Oversize-Sweatshirt versprühen sie mühelos coole Vibes – ideal für Models in der Freizeit, gestresste Eltern und alle anderen, die schnell in etwas Schickes schlüpfen müssen.
4. Monochrome Track-Jackets und Track-Pants
Monochrome Outfits können in auffälligen Farben oder in dezenten Farbtönen gestaltet sein, wie z. B. Neutraltöne. Für einen ultraschicken Look kannst du ganz in Weiß gehen. Dieser Vibe sieht in jedem Fall stimmig aus. Du kannst den Look mit auffallenden Accessoires, zarten Ketten mit mehreren Lagen oder einer markanten Sonnenbrille abrunden.
Du suchst nach etwas, um dein weißes Outfit zu vervollständigen? Dann schau dir unsere weißen Sneaker an, wie z. B. den Nike Air Force 1.
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5. Monochrome Tenniskleider und -schuhe
Damit fällst du auf dem Tennisplatz garantiert auf. Mit einem Tenniskleid trägst du oben und unten die gleiche Farbe. Du kannst den Look mit Sneakern in dem gleichen Farbton abrunden.
Um bei deinem Farbthema zu bleiben, kannst du darüber eine wasserfeste Jacke wie die Nike Repel tragen. Sie ist praktisch, wenn Regen angekündigt ist – und lässt deinen Komplettlook noch mehr strahlen.
6. Monochrome Kunstpelzjacken und -hosen
Der Bright Magenta-Farbton und der ultraweiche Kunstpelz dieser plüschigen Jacke sind alles andere als dezent. Du kannst sie zum Herzstück deines monochromen Outfits machen und sicherstellen, dass du niemals übersehen wirst. Kombiniere sie dafür mit Nike One Leggings in einem ähnlichen Farbton.
7. Passende Bomberjacken, Sweatshirts und Hosen
Um einem dezenten Outfit, das auf neutralen Farbtönen basiert, mehr Dimension zu verleihen, kannst du es mit einem stark texturierten Teil ergänzen. Als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit bestehen die Nike Forward Hoodies und Hosen aus mindestens 50 Prozent recyceltem Polyester. Der relaxte Look ist edel und – Bonus – gut für unseren Planeten.
Text von Leah Melby Clinton