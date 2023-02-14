Mit diesen Nike Essentials musst du bei eisigen Temperaturen nicht auf das Golfspiel verzichten
Einkaufs-Guide
Mit dieser Nike Ausrüstung hast du es vom ersten Tee bis zum letzten Putt angenehm warm.
Egal, ob du die ersten frostigen Schwünge der Saison machst oder eine kühle letzte Partie Golf im Herbst spielst, vom Wetter musst du dir nicht die Freude am Golfspiel nehmen lassen. Und mit der richtigen Ausrüstung von Nike wird das auch nicht passieren.
Shirts mit Nike Fleece und Hosen mit Nike Therma-FIT-Technologie (sowie Caps und spezielle Handschuhe) halten deinen Körper warm, damit du dich auf dein Spiel konzentrieren kannst.
In diesem Guide findest du die beste Golfausrüstung von Nike für kaltes Wetter.
(Verwandter Artikel: Die Top 10 der Nike Golf-Essentials für Einsteiger:innen)
Die beste Golfausrüstung für kaltes Wetter von Nike
Golfhose mit Nike Therma-FIT
Wenn du dich auf dem Golfplatz bewegst und Körperwärme erzeugst, wird diese von der Nike Therma-FIT-Technologie in dieser Golfhose gespeichert, sodass du auch bei kaltem Wetter immer warm bleibst. Die wasserabweisende Beschichtung hält dich bei leichtem Regen trocken und schützt vor Wind.
Diese Hose wurde speziell für das Golfspiel entwickelt, weshalb sie über mehrere Taschen für dein Smartphone, die Scorecard und Tees verfügt. Sie hat einen maßgeschneiderten Look und besteht aus elastischem Material, mit dem du dich uneingeschränkt bewegen und den Schläger schwingen kannst.
(Verwandter Artikel: Die besten Nike Golfhosen für alle Anforderungen beim Spielen)
Lauf-Tights für unter deine Golfhose
Nike Lauf-Tights sind eine perfekte Lage für unter deine Golfhose. Denn sie halten dich warm und bieten beste Bewegungsfreiheit. Unsere Tights sind dünn genug, um sie als Baselayer zu tragen, da sie Wärme spenden, ohne aufzutragen.
Wir bieten verschiedene Tights und Leggings mit Nike Therma-FIT-Technologie, die die Körperwärme einschließt und so für noch mehr Wärme sorgt.
Oberteile mit Halbreißverschluss und Nike Fleece
Neben dem klassischen Poloshirt sind auch Oberteile mit Viertel- oder Halbreißverschluss bei Golfern sehr beliebt. Und da sie aus weichem Nike Fleece gefertigt sind, eignen sie sich bestens für eine Partie Golf bei kühlem Wetter. Diese Oberteile sind leicht und flexibel und ermöglichen die Nutzung deines gesamten Bewegungsbereichs beim Abschlag. Zudem sind sie warm genug, um sie als einzige Lage obenrum zu tragen.
Einige sind mit Nike Therma-FIT-Technologie ausgestattet, die die Körperwärme speichert, andere bieten Nike Dri-FIT-Materialien, die den Schweiß ableiten, bevor er auf der Haut abkühlt.
Hoodies und Sweatshirts für den Golfplatz
An einigen Tagen ist es zu kalt für ein Golf-T-Shirt oder ein Poloshirt, aber zu warm für eine richtige Jacke. An diesen Tagen ist ein Pullover genau richtig.
Auf den ersten Blick scheint ein Hoodie auf dem Golfplatz vielleicht fehl am Platz zu sein, aber Nike Golf-Hoodies machen auf dem Green stets eine gute Figur. Nike Hoodies und Golf-Sweatshirts bieten außen ein mittelschweres Strickmaterial und innen den Tragekomfort, die Flexibilität und die Leistung eines klassischen Sweatshirts.
Viele dieser Sweatshirts sind mit Nike Dri-FIT-Technologie ausgestattet, die den Schweiß ableitet und dich am Anfang und Ende der Saison angenehm warm hält. Und wenn sich das Wetter ändert, kannst du sie einfach ausziehen.
Westen und Jacken mit durchgehendem Reißverschluss für die ultimative Wärme
Wenn du auch an den kältesten Tagen nicht auf das Golfspiel verzichten möchtest, ist eine Nike Jacke oder Weste mit durchgehendem Reißverschluss perfekt. Wenn die Temperaturen steigen oder du den Schläger lieber ohne Jacke schwingen möchtest, kannst du sie einfach ausziehen.
Diese Westen und Jacken sind aus warmen und leichten Nike Therma-FIT-Materialien gefertigt und mit der wasser- und windabweisenden Nike Storm-FIT-Technologie versehen. Da du es in diesen Westen und Jacken stets angenehm warm hast, musst du dir vom Wetter nicht den Spaß am Golfen verderben lassen und kannst dich auf dein Handicap konzentrieren.
Wenn es zu kalt ist, um deine Weste oder Jacke auszuziehen, ist das auch in Ordnung. Nike Golfwesten ermöglichen die Nutzung des gesamten Bewegungsbereichs und Nike Jacken mit langen Ärmeln bieten einen Stretchanteil, so dass du beim Abschlag nicht behindert wirst.
Gepolsterte Nike Socken
Nike Socken schützen deine Füße und halten sie warm (was sehr wichtig beim Golfen im Winter ist). Ein atmungsaktives Strickmaterial und Nike Dri-FIT-Technologie hält die Füße trocken, bevor der Schweiß auf der Haut abkühlen kann. Die zusätzliche Dämpfung unter der Ferse und am Vorfuß verhindert ein Ermüden der Füße, während du über den Golfplatz läufst.
Und was für kalte Tage besonders wichtig ist: Diese Socken sind warm und gemütlich, sodass du von kalten Füßen nicht abgelenkt wirst oder dich unwohl fühlst, sondern dich stattdessen auf das nächste Loch konzentrieren kannst.
Warme Handschuhe für das Golfspiel bei kaltem Wetter
Mit einem Paar Nike Golfhandschuhe für kaltes Wetter hast du den Schläger stets fest im Griff und kannst dich auf dein Spiel konzentrieren (anstatt auf deine kalten Finger). Diese Handschuhe sind mit einem warmen, wasserfesten, isolierenden Fleece-Material an der Handrückseite sowie synthetischem Wildleder an den Handflächen ausgestattet, das für optimalen Grip sorgt.
Du kannst dich auch für ein Paar Wollhandschuhe, weiche Club Fleece-Handschuhe oder Nike Therma-FIT-Handschuhe entscheiden, die deine Hände vor der Kälte schützen. Viele Nike Handschuhe sind Touchscreen-kompatibel, sodass du dein Smartphone nutzen kannst, ohne sie auszuziehen.
Oder befolge einen Tipp von Quarterbacks: Trage einen Nike Football Handwärmer um die Hüfte, um deine Hände zwischen den Abschlägen zu wärmen.
(Verwandter Artikel: Solltest du Golfhandschuhe tragen?)
Nike Beanies und Halswärmer
Nike Beanies sind genauso weich wie warm und bestehen aus einer kuscheligen Garnmischung und einem eng anliegenden Design um den Kopf. Dank einfacher Designs kannst du diese Beanies elegant oder leger tragen, wodurch sie ideal zum Entspannen im Clubhaus sind.
Wenn es richtig kalt ist, kannst du zusätzlich zu einem Nike Halswärmer greifen. Sie schließen die Körperwärme ein und schützen Wangen und Nase vor Wind und Kälte. Zieh sie einfach über dein Gesicht und genieße deine Golfpartie.
(Verwandter Artikel: Jetzt die besten Beanies von Nike kaufen)
Text von Greg Presto