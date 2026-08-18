Sport-Sets für Damen

Nike Universa
Nike Universa Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt (Damen)
€ 69,99
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
€ 69,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Gepolstertes Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Gepolstertes Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
€ 47,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
€ 54,99
SWEAT HARD. SHOW NOTHING.
SWEAT HARD. SHOW NOTHING.
Universa entdecken
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
€ 47,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
€ 54,99
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Indy
Sport-BH mit leichtem Halt
€ 47,99
Nike Swoosh
Nike Swoosh Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
+1
Recyclingmaterialien
Nike Swoosh
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
€ 44,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
€ 94,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Weite Shorts mit mittelhohem Bund und Dri-FIT-Technologie (ca. 10 cm) (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Weite Shorts mit mittelhohem Bund und Dri-FIT-Technologie (ca. 10 cm) (Damen)
€ 64,99
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Recyclingmaterialien
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Polster und verstellbarer Passform
€ 37,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Gepolsterter Longsleeve-Sport-BH mit leichtem Halt
Nike Zenvy
Gepolsterter Longsleeve-Sport-BH mit leichtem Halt
€ 59,99
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
+1
Recyclingmaterialien
Nike One Classic
Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
€ 34,99
Nike One Classic Twist
Nike One Classic Twist Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One Classic Twist
Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
€ 34,99
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
€ 44,99
Nike One
Nike One Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
€ 39,99
Nike Universa
Nike Universa Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Universa
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
€ 109,99
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
€ 109,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Seamless
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
€ 42,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Nike Pro Seamless
T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
€ 49,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Damen-Trainingsoberteil mit durchgehendem Reißverschluss
Bestseller
Nike Pro Seamless
Damen-Trainingsoberteil mit durchgehendem Reißverschluss
€ 64,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 42,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
€ 54,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT-Crop-Tanktop für Damen
Nike Pro Seamless
Dri-FIT-Crop-Tanktop für Damen
€ 42,99

Damen-Sets für modische Bestmarken

Ob herausfordernde Läufe, Trainingseinheiten im Gym oder Pilates- und Yogaübungen – in unseren Sport-Sets für Damen steht deinem Erfolg nichts im Weg. Entscheide dich für Sportkleidung mit Nike Dri-FIT Technologie, um frisch zu bleiben: Sie leitet den Schweiß ab und lässt ihn schnell verdunsten, damit du dich besser konzentrieren kannst. Unsere Zweiteiler für Damen sind dank hohem Baumwollanteil atmungsaktiv – ideal bei anstrengenden Workouts. Leichte, isolierende Fleece-Stoffe sind dagegen perfekt für Warm-up, Cool-down oder Trainingsessions bei kaltem Wetter.


Bei Sportkleidung kommt es auf die richtige Passform an. Deshalb sind unsere zueinander passenden Sets für Damen in vielen Varianten erhältlich – so findest auch du deinen Style. Enge Designs, die wie eine zweite Haut anliegen, sind die richtige Wahl für Stretching und geschmeidige Bewegungen. Neben zusätzlichem Halt bieten sie auch formende Eigenschaften. Dein Cool-down wird mit Lagen-Looks und lockeren Outfits, die du über deiner Trainingskleidung trägst, noch erholsamer. Isolierende Fasern schließen hier die Wärme ein, um deine Muskeln zu schützen.


Motiviert trainieren und dabei gut aussehen – das ist mit den Nike Sets für Damen kein Problem. Viele verschiedene Farben und Styles stehen zur Auswahl. Zeitlos sind die Kombinationen in dezenten Tönen wie Schwarz, Grau oder Marineblau. Aber auch sanfte Pastelltöne sehen super aus und mit knalligen Farben wirst du garantiert nicht übersehen. Und selbst bei den Logos hast du die Wahl: Soll es ein zurückhaltender Swoosh auf Brust oder Bein sein oder entscheidest du dich für einen auffälligen Look mit großen Badges und Kontrastfarben?