Was du zu Trainingshosen tragen solltest

Trainingshosen werden manchmal unterschätzt. Sie sind das ideale Outfit, wenn du zu Hause abhängen willst oder ein Besuch im Gym ansteht. Aber sie können sich auch als modischer Hingucker behaupten. Wenn es um das Styling von Trainingshosen geht, stellt sich zunächst die Frage: Welchen Teil deines Outfits möchtest du am stärksten betonen?

Geht es dir beispielsweise hauptsächlich darum, deine auffälligen neuen Sneaker zu zeigen? Dann entscheide dich für eine Trainingshose in einem neutralen Farbton, die am Knöchel eng anliegt, um deine Schuhe optimal in Szene zu setzen. Du strebst mit einem Oversize-Sweatshirt einen legeren Look an? Trainingshosen in 3/4-Länge sind eine bequeme Alternative zu deinen üblichen Jeans.

Wenn du einen legeren Alltagslook mit hohem Tragekomfort zusammenstellst, ohne Kompromisse bei deinem persönlichen Style einzugehen, sind Trainingshosen ein entscheidender Baustein. Im Anschluss findest du sechs Möglichkeiten, wie du deine Trainingshosen optimal zur Geltung bringen kannst.

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