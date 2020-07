Una pregunta que cambiará la manera en que comes

Si miras el porqué podrás descubrir el mayor culpable de que una dieta no funcione: comer por motivos emocionales. Puedes descubrir si comes porque estás estresado, aburrido o si estás usando la comida para lidiar con la vergüenza o la culpa, afirma St. Pierre, quien también es un dietista matriculado. Él cita el ejemplo de clientes que le dicen que, un viernes a la noche, se devoran una pizza y toman cuatro vasos de vino, solos en su casa. "No juzgo a nadie, pero hay un motivo detrás de esto", cuenta. "Si no te preguntas 'por qué', saber qué debes comer no resolverá el problema".



Cuando pienses sobre por qué comes, tendrás respuestas: porque estoy estresado. Porque estoy apurado. Porque estoy cansado. ¡Porque tengo mucha hambre! Nuestro objetivo es hacer cambios pequeños y positivos en respuesta a esas preguntas. Piensa en cada una como un paso hacia adelante en el continuo hacia comer de forma más saludable, afirma Scott-Dixon, directora de currículo para Precision Nutrition, y educadora en nutrición con más de 20 años de experiencia. El pequeño cambio que funcionó para ella: tomar una respiración a mitad de su comida. "Este sencillo acto me pone en una posición de control", afirma. "No estoy corriendo o llenándome la boca sin pensar. Estoy tomando la decisión de comer".