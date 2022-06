Qué usar cuando haces running en diferentes temperaturas

Dependiendo del lugar en el que vivas, para ti podría ser normal una temperatura invernal de 4 grados centígrados (°C) que descienda hasta los -6 ºC o menos.



La clave para vestirse para una carrera de invierno son las capas. ¡Capas, capas y más capas! Usar capas base te permite adaptarte de forma eficiente a los cambios de temperatura de tu cuerpo y al entorno. Serás capaz de regularte en el entorno para permitirte una actividad óptima. Aquí te presentamos una guía rápida para el uso de capas.



Una regla rápida para usar capas en climas fríos es vestirse entre 6 ˚C y 10 ˚C por encima de la temperatura exterior. Esta regla tiene sus excepciones, así que tenlo en cuenta si eres de naturaleza calurosa y te calientas rápidamente durante el ejercicio.



Capas base

Una buena ropa interior deportiva es esencial para tener comodidad y rendimiento, y te prepara para una carrera exitosa en climas fríos. La ropa interior deportiva ideal te permite añadir capas adicionales sin sobrecalentarte, pero también funciona por sí sola para que te quites las otras capas si las cosas cambian a media carrera.



Al escoger tu ropa interior deportiva, la transpirabilidad y absorción de humedad son básicas. La tecnología Dri-FIT de Nike y la ventilación específica ayudan a mantener el sudor y la lluvia lejos de tu piel.



Capa intermedia

Esta capa es responsable de atrapar el calor entre ella y la capa base. El objetivo principal es el aislamiento.



Al escoger una capa intermedia no olvides considerar la lluvia, el viento o la nieve, que pueden hacerte sentir más frío de lo pronosticado. Puedes usar una capa intermedia adecuada con tu ropa interior deportiva o por sí sola. Cuando la temperatura comience a descender por debajo de los 4 ºC, es recomendable que uses varias capas intermedias para proporcionarte un mejor aislamiento.



Capa exterior

Las capas exteriores son esenciales para bloquear las fuerzas del entorno. Viento, lluvia, nieve: todos los patrones meteorológicos que puedes esperar cuando hace frío. Una capa exterior se convierte en una necesidad cuando la temperatura empieza a descender por debajo del punto de congelación (0 ºC). Es hora de demostrarle al clima que no estás bromeando. Necesitas un buen aislamiento junto con una tela ligera para mantenerte cómodo.



Guantes

Usar guantes cuando hace frío reduce la pérdida de calor mediante el aislamiento. Cuando las manos están expuestas al frío, la pérdida de calor se produce por radiación. Incluso si el cuerpo está bien cubierto, las manos expuestas pueden tener un efecto significativo en tu temperatura.



Los guantes de running a veces pasan desapercibidos cuando no está helando, pero pueden eliminar la necesidad de capas adicionales. Nuestros guantes con tecnología Dri-FIT ofrecen calidez y protección sin peso extra. Los guantes también tienen puntas de silicona en los dedos para las pantallas táctiles (y para que no tengas que quitártelos cada vez que revises tu ritmo en la Nike Run Club App). Los gorros de running Nike ofrecen la misma tecnología Dri-FIT para mantener calientes la cabeza y las orejas.



Calzado y calcetines de running

No te olvides de la parte más importante para el running: ¡los pies! El calzado no solo debe proporcionar calidez, sino también protegerte del mal tiempo y ofrecerte tracción para combatir las superficies resbaladizas. Los calcetines deben ser transpirables y capaces de alejar el sudor de la piel para evitar la pérdida de calor por evaporación.



La tecnología Nike Shield ofrece protección contra los elementos gracias a sus materiales repelentes al agua, su tracción mejorada y su reflectividad de 360 grados.



Podrías tener la tentación de usar calcetines de tejido Fleece o de lana para mantener los pies abrigados. Pero estos materiales no regulan bien la transpiración, restringen el flujo sanguíneo y absorben la humedad. Los calcetines Nike Training están fabricados con amortiguación por zonas para mantener los pies cómodos en cada paso. Están confeccionados con hilos que se adaptan a la temperatura para mantener una sensación abrigadora y absorber el sudor durante el ejercicio.