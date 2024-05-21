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Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh, una máquina del taekwondo, desafía todas las posibilidades con su persistente voluntad por ganar. Como orgullosa representante de la comunidad de refugiados, es un símbolo de resiliencia, espíritu y tenacidad.

Última actualización: 21 de mayo de 2024
2 minutos de lectura
Atleta de Nike: Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh

Disciplina: Taekwondo
País de origen: Irán
Selección nacional: Bulgaria
Fecha de nacimiento: 10/07/1998

"No tengo sueños, sino metas. Los sueños son demasiado grandes y difíciles de alcanzar. Pero cuando tienes una meta, un objetivo, sientes que puedes alcanzarla".

Kimia no cree en los sueños: "Los sueños son demasiado grandes y difíciles de alcanzar. Pero cuando tienes una meta, un objetivo, sientes que puedes alcanzarla". Ella cree en mantener los pies en la tierra a toda costa: así es como la victoria se hace realidad.

Fundación Olímpica para los Refugiados

En Nike, nos impulsa una creencia en el poder del deporte para hacer avanzar al mundo. Descubre cómo Nike ayuda a los atletas desplazados con la Fundación Olímpica para los Refugiados.

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Publicado originalmente: 21 de mayo de 2024

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