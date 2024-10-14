Asesoramiento para atletas que usan hiyab

El producto adecuado puede marcar una diferencia enorme a la hora vivir el deporte y, para algunas niñas, esto incluye el hiyab. Para las niñas que deciden llevarlo, el hiyab puede ser una fuente de empoderamiento y fuerza, tanto dentro como fuera del terreno de juego.



Esta guía te ayudará a asesorar a las atletas que llevan hiyab y a sus compañeras de equipo, así como a brindarles el apoyo que necesitan para no parar de jugar.



Porque una niña nunca debe verse en la obligación de elegir entre su deporte y sus creencias.



Gracias a todas las personas que hacen posible que más niñas lleven un estilo de vida activo.