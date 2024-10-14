Asesoramiento para atletas que usan hiyab

Cómo entrenar atletas que usan hiyab
Entrena el sentido de pertenencia
Nike cree en el poder del deporte para llevar el mundo hacia delante, comenzando con los niños. Sabemos que los niños que llevan un estilo de vida activo no solo disfrutan de mejor salud, sino que también les va mejor en la escuela, en su comunidad y en su futuro profesional. Esto es especialmente cierto para las niñas, que por lo general son menos activas y tienen menos oportunidades de jugar que los niños.
El producto adecuado puede marcar una diferencia enorme a la hora vivir el deporte y, para algunas niñas, esto incluye el hiyab. Para las niñas que deciden llevarlo, el hiyab puede ser una fuente de empoderamiento y fuerza, tanto dentro como fuera del terreno de juego.
Esta guía te ayudará a asesorar a las atletas que llevan hiyab y a sus compañeras de equipo, así como a brindarles el apoyo que necesitan para no parar de jugar.
Porque una niña nunca debe verse en la obligación de elegir entre su deporte y sus creencias.
Gracias a todas las personas que hacen posible que más niñas lleven un estilo de vida activo.
“Cuando cuento mi historia, trato de animar a la nueva generación a que participe en más deportes a los que tradicionalmente no hemos tenido acceso o en los que no hemos tenido un espacio, ya sea la esgrima, la natación, la gimnasia o cualquier otra disciplina”.
Ibtihaj Muhammad
Medallista olímpica en la categoría de esgrima y primera musulmana estadounidense en ganar una medalla olímpica
Básicos del hiyab
Un hiyab es una prenda que cubre la cabeza usada por algunas mujeres musulmanas. Tradicionalmente, es un símbolo de modestia y protección, y es importante por razones religiosas, culturales o familiares.
Las niñas escogen usar el hiyab en edades diferentes. Para algunas, puede ser al inicio de la pubertad o incluso antes. Para otras, puede ser al casarse, una edad en particular o cuando ella decida. Algunas lo usan cuando quieren, otras lo llevan solo durante actividades religiosas y otras se lo ponen cuando están en presencia de hombres que no forman parte de su familia.
Usar un hiyab holgado al hacer deporte puede ser difícil y peligroso. Al igual que con cualquier otro equipo, si los materiales quedan holgados, son poco transpirables, caen sobre los ojos o acumulan sudor, practicar deportes como el básquetbol o el fútbol puede ser todo un reto. Un hiyab deportivo (o un hiyab ceñido sin alfileres o pasadores que puedan soltarse) permite que las niñas se muevan. Y las niñas que se mueven, mueven al mundo.
Además, algunas niñas pueden llevar prendas de manga larga, pantalones largos o leggings. Si bien puede ser una elección individual, también puede ser obligatorio para participar.
“Mi consejo para una atleta que usa hiyab es nunca rendirse. Enorgullécete de tu identidad como musulmana y de tu hiyab; derriba las barreras y nunca te cuestiones tus posibilidades. Y, cuando las personas no esperen nada de ti, sorpréndelas dando el máximo”.
Yasmin Said
Liga de básquetbol de verano de mujeres musulmanas
Concéntrate en el ajuste del hiyab
Un hiyab debe brindar comodidad y cobertura. El hiyab Nike Pro está especialmente diseñado para poder jugar y moverse. Aquí te presentamos algunos consejos para ayudar a las niñas a encontrar el ajuste ideal:
- Verifica que el elástico que queda sobre la cabeza no esté muy abajo en la frente. En ese caso, podría significar que el hiyab es demasiado grande y se moverá y deslizará mientras juegas. Cuenta con un tirante interior para ayudar a garantizar la cobertura y evitar que el hiyab se resbale. Verifica que esté ceñido, pero cómodo.
- Si llevas un jersey, intenta usar el hiyab por dentro para que no se mueva mientras haces ejercicio.
- Algunas atletas que usan hiyab recomiendan usar el cabello en un moño bajo, de modo que el hiyab se ajuste mejor y sea más cómodo.
- El hiyab Nike Pro puede quedarte diferente de otros hiyabs, así que pruébalo varias veces para ver cuál se siente mejor.