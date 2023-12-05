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Fomenta la valentía

Guía para entrenar a niñas
Última actualización: 5 de diciembre de 2023
4 minutos de lectura
Inspirar valentía en las niñas a través del deporte

Los expertos dicen que las niñas tienen un mejor rendimiento físico, mental, emocional y social cuando tienen la oportunidad de jugar. Pero hoy la tasa de deserción del deporte entre las niñas es el doble que la de los niños. Como parte del trabajo de Nike con socios comunitarios y expertos para revertir esta tendencia de abandono, creamos la Guía para entrenar a niñas: un recurso para ayudar a aconsejar, empoderar y apoyar a las jóvenes atletas.

Con frecuencia, practicar un deporte requiere correr riesgos. Se necesita vulnerabilidad para aprender una habilidad nueva, hacer un ejercicio de práctica que no nos es conocido o apostar por uno mismo cuando intentamos traspasar la defensa contraria. Y aunque a menudo se celebra y recompensa a las niñas por hacer algo correctamente, no obtienen los mismos comentarios positivos cuando prueban una técnica nueva y fallan.

En un contexto deportivo, esto significa que una niña podría dudar de probar algo nuevo si no está segura de que tendrá éxito. Pero si nunca prueba un pase arriesgado, evita arrojarse para alcanzar el balón o solo compite en los eventos atléticos en los que destaca, se perderá de muchas experiencias increíbles.

Imagina una niña que hace un tiro, incluso cuando no está segura de que va a anotar. O la que intenta nadar de mariposa cuando su mejor evento es el estilo libre. Otra podrá recibir ocho goles como portera suplente, pero todo mundo recordará el que logró parar. Estas niñas aprendieron a ser valientes y eso hará toda la diferencia para ellas, en el deporte y en la vida.

Mira esta TED Talk para saber más sobre cómo ayudar a las niñas a ser valientes.

Prepáralas para el éxito

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    Motívalas a arriesgarse

    Cuando ayudes a las niñas a establecer objetivos para sí mismas, motívalas a incluir cosas que requieran valentía, como aprender una habilidad, una posición o incluso un deporte nuevo. Durante los calentamientos, pídeles que expresen algo nuevo que probarán ese día. Además, asegúrate de que las niñas tengan muchas oportunidades para probar cosas nuevas, como cambiar de posición en cada partido y práctica.

  • Prepáralas para el éxito, Inspirar valentía en las niñas a través del deporte, slide 2 of 3
    Anímalas cuando prueben algo nuevo

    Destaca la valentía cada vez que puedas. Descubre a las niñas probando algo nuevo cuando crean que no estás mirando. Crea un premio para la jugadora más valiente y asegúrate de cambiar a la ganadora. Recuerda que está bien celebrar la excelencia, pero fomenta primero todos los pasos que conducen a ella.

  • Prepáralas para el éxito, Inspirar valentía en las niñas a través del deporte, slide 3 of 3
    Deja pasar los errores

    Indícales que está bien cometer errores. Desarrolla un gesto físico (por ejemplo, sacudirse el hombro para mostrar que se están "quitando de encima" el error) para recordarles que está bien dejarlo pasar. Además, asegúrate de que sepan que tú también cometes errores, así que háblales de ellos. Cuando descubran que no eres una persona perfecta, aprenderán que ellas no tienen que serlo.

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    Permíteles competir

Publicado originalmente: 28 de noviembre de 2023

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