Nike lanza Adapt BB, un calzado de básquetbol de alto rendimiento que se amarra solo

Durante un partido de básquetbol, el pie puede hincharse y expandirse. De un momento a otro, el calzado que te parecía cómodo se vuelve estrecho. Conseguir el "ajuste perfecto" puede ser una tarea complicada. Por eso los diseñadores de Nike se propusieron crear una solución de ajuste que se adaptara a los pies del atleta en tiempo real.

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El esfuerzo por perfeccionar el ajuste ha dado lugar a una serie de plataformas innovadoras a lo largo de la historia de Nike: Huarache, Flywire y Flyknit, por nombrar algunas. Quizá ninguna fue más decisiva para avanzar en el ajuste personalizado que la presentación en 2016 del Nike HyperAdapt 1.0, el primer calzado de rendimiento multipropósito de Nike en incorporar el sistema de atado inteligente, el cual aprieta automáticamente las agujetas una vez que te pones el calzado.

Con su debut en el nuevo calzado de básquetbol Nike Adapt BB, Nike Adapt es una solución de ajuste avanzada que ofrece una plataforma para crear un ajuste personalizado. Al combinar un sistema avanzado de agujetas eléctricas, una aplicación y un firmware continuamente actualizados, el calzado de alto rendimiento ofrece un ajuste óptimo, incluso a medida que avanza el partido.

"Elegimos el básquetbol como primer deporte para Nike Adapt intencionadamente por las exigencias a las que los atletas someten a su calzado", dijo Eric Avar, vicepresidente y director creativo de Innovación de Nike.

"Durante un partido de básquetbol normal, el pie del atleta cambia. La posibilidad de cambiar rápidamente el ajuste aflojando el calzado para aumentar el flujo sanguíneo y volviendo a apretarlo para mejorar el rendimiento es un elemento clave que creemos que mejorará la experiencia del atleta".