Nike lanza Adapt BB, un calzado de básquetbol de alto rendimiento que se amarra solo

Nike lanza Adapt BB, un calzado de básquetbol que se ata solo
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El nuevo calzado se adapta a la forma del pie en tiempo real para crear una sensación óptima.
Publicación del contenido original: 15 de enero de 2019
Lo que debes saber:
- Cuando te pones el Nike Adapt BB, el motor y el tren de engranajes personalizados detectan el espacio alrededor de tu pie y se ajustan para conseguir un ajuste ceñido.
Durante un partido de básquetbol, el pie puede hincharse y expandirse. De un momento a otro, el calzado que te parecía cómodo se vuelve estrecho. Conseguir el "ajuste perfecto" puede ser una tarea complicada. Por eso los diseñadores de Nike se propusieron crear una solución de ajuste que se adaptara a los pies del atleta en tiempo real.
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El esfuerzo por perfeccionar el ajuste ha dado lugar a una serie de plataformas innovadoras a lo largo de la historia de Nike: Huarache, Flywire y Flyknit, por nombrar algunas. Quizá ninguna fue más decisiva para avanzar en el ajuste personalizado que la presentación en 2016 del Nike HyperAdapt 1.0, el primer calzado de rendimiento multipropósito de Nike en incorporar el sistema de atado inteligente, el cual aprieta automáticamente las agujetas una vez que te pones el calzado.
Con su debut en el nuevo calzado de básquetbol Nike Adapt BB, Nike Adapt es una solución de ajuste avanzada que ofrece una plataforma para crear un ajuste personalizado. Al combinar un sistema avanzado de agujetas eléctricas, una aplicación y un firmware continuamente actualizados, el calzado de alto rendimiento ofrece un ajuste óptimo, incluso a medida que avanza el partido.
"Elegimos el básquetbol como primer deporte para Nike Adapt intencionadamente por las exigencias a las que los atletas someten a su calzado", dijo Eric Avar, vicepresidente y director creativo de Innovación de Nike.
"Durante un partido de básquetbol normal, el pie del atleta cambia. La posibilidad de cambiar rápidamente el ajuste aflojando el calzado para aumentar el flujo sanguíneo y volviendo a apretarlo para mejorar el rendimiento es un elemento clave que creemos que mejorará la experiencia del atleta".
Cómo funciona el calzado
Cuando un jugador se pone el Nike Adapt BB, el motor y el tren de engranajes personalizados detectan el espacio alrededor del pie y se ajustan para conseguir un ajuste ceñido. Luego, cuando los jugadores empiezan a moverse, la tecnología FitAdapt entra en acción. Mediante un toque manual o con la aplicación Nike Adapt en un smartphone, los jugadores pueden configurar el ajuste para que varíe durante diferentes momentos de un partido.
Además, los jugadores pueden actualizar el firmware de la tecnología FitAdapt a medida que esté disponible, lo que mejora la precisión del ajuste. Por ejemplo, durante el tiempo fuera, el jugador puede aflojar el calzado y luego apretarlo antes de reanudar el partido.
A medida que estén disponibles nuevos servicios digitales con nuevas funciones, los jugadores podrán seguir ajustando sus preferencias para todas las etapas del deporte: el calentamiento, el medio tiempo y el tiempo fuera.
Cómo se probó
Al igual que el HyperAdapt 1.0, el Nike Adapt BB se sometió a varias pruebas, incluidas pruebas de impacto, de temperaturas intensas, de fin de vida útil, que duraron decenas de miles de ciclos, y de impermeabilidad para simular pies sudorosos, entre otras.
Tras varias rondas de pruebas, los equipos de diseño de Nike buscó el sello de aprobación definitivo: el visto bueno de los jugadores profesionales. Para ello, los diseñadores de Nike recibieron a estrellas de la NBA como el alero de los Boston Celtics, Jayson Tatum, en Nike World Headquarters para probar el calzado.
Tras someter el calzado a un periodo de prueba exhaustivo que incluyó entrenamientos y partidos informales, los jugadores aportaron comentarios significativos, que podrían aplicarse a futuras innovaciones de diseño.
"Ser uno de los primeros atletas en usar el calzado y ser elegido como representante del futuro del básquetbol de Nike significa mucho", dijo Tatum. "Que la aplicación permita ponerse el calzado, tocar el botón, cambiar los colores y ver el porcentaje de la batería es increíble".
Qué rumbo tomará
Gracias a la aplicación digital del calzado y a las actualizaciones de firmware opcionales, Nike Adapt BB es el primer producto de rendimiento de Nike que se actualiza continuamente. Una vez perfeccionado el sistema FitAdapt para proporcionar un ajuste de calidad óptima en básquetbol, FitAdapt se aplicará a otros productos deportivos y de estilo de vida, cada uno de los cuales presenta demandas únicas de ajuste en entornos diferentes.
Fecha de lanzamiento: la tecnología FitAdapt estará disponible en el Nike Adapt BB a partir de febrero de 2019.