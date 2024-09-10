Cómo es que los Nike Luka 3 elevan el deporte

Como escolta de los Dallas Mavericks, Luka Dončić recibe el apodo de "Luka Magic" por una razón. Desde comenzar como novato del año hasta acumular récords de la NBA cada año, Dončić siempre parece estar al menos unos pasos por delante, sin importar a quién se enfrente.

Por eso, el jugador esloveno de básquetbol era ideal para unos tenis inspirados en su habilidad y rendimiento. Los Luka 2 ganaron elogios por su punta amplia, durabilidad, protección contra impactos y generoso acolchado. Ahora, todo está listo en Nike para elevar el juego.

Los Luka 3 combinan lo mejor de la línea Luka con las últimas innovaciones por estos tres motivos.