Cómo es que los Nike Luka 3 elevan el deporte

La manera en que los Nike Luka 3 elevan el deporte
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Aquí te ofrecemos tres razones por las que esta versión de los Luka se merece una porra.
Como escolta de los Dallas Mavericks, Luka Dončić recibe el apodo de "Luka Magic" por una razón. Desde comenzar como novato del año hasta acumular récords de la NBA cada año, Dončić siempre parece estar al menos unos pasos por delante, sin importar a quién se enfrente.
Por eso, el jugador esloveno de básquetbol era ideal para unos tenis inspirados en su habilidad y rendimiento. Los Luka 2 ganaron elogios por su punta amplia, durabilidad, protección contra impactos y generoso acolchado. Ahora, todo está listo en Nike para elevar el juego.
Los Luka 3 combinan lo mejor de la línea Luka con las últimas innovaciones por estos tres motivos.
1. Velocidad y control
Además de su notable estilo de juego, Dončić es conocido por ser un apasionado de los autos deportivos de alto rendimiento, y los Luka 3 aprovechan los atributos que más le gustan de ellos: aceleración y manejo suaves, diseñados para giros rápidos y tracción para frenar en un instante.
Parte del diseño de los Luka 3 hace referencia a esto, con un estampado de espiguilla inspirado en los autos de carreras. Incluso las presillas de agarre están confeccionadas a partir del material de los cinturones de seguridad. Spoiler: la combinación de las habilidades de Dončić y su entusiasmo por los autos de alto rendimiento son la razón por la que las combinaciones de colores se llaman Midnight Racer y Photo Finish.
2. Tecnología IsoPlate y espuma Cushlon 3.0
Al crear los Luka 3, los diseñadores de Nike mejoraron la IsoPlate, una tecnología desarrollada específicamente para Luka. Esta tecnología amplía el soporte lateral y elimina secciones del lateral de la placa. Esto se traduce en tenis más ligeros que mantiene al jugador sujeto sobre la plantilla, lo que le permite aprovechar al máximo los movimientos laterales y diagonales.
Esta tecnología ha sido fundamental para los Nike Luka desde el inicio, y continúa un legado de innovaciones de rendimiento de la marca Jordan, como Flight Plate y Eclipse Plate. La tecnología IsoPlate avanzada proporciona un nuevo nivel de agilidad para los cambios rápidos de dirección, sobre todo cuando se combina con la espuma Cushlon 3.0 de largo completo en los tenis, que permite una transición suave del talón a la punta. Acelera, baja el ritmo, da un paso atrás y ataca a canasta: los Luka 3 te ofrecen lo que necesites hacer en cada momento.
3. Sostenibilidad
Los Luka 3 se basan en los beneficios de rendimiento de los Luka 2 y suben el nivel de la sostenibilidad en toda la franquicia Luka. Por primera vez, todas las combinaciones de colores de los Luka 3 están hechas con, al menos, un 20% de material reciclado por peso. En el caso de los Luka 2, solo una combinación de colores por temporada alcanzó este umbral.
Eso coloca a los Luka 3 en la misma categoría que algunos de los tenis más sostenibles de Nike, como los Nike Dunks y los Nike Air VaporMax, y los convierte en un líder en las iniciativas de sostenibilidad para la línea Jordan. ¿Cuándo se combinan rendimiento con destacada innovación y el estilo de autos deportivos, además de sumar sustentabilidad? Eso es magia.